Manresa recupera el seu principal pulmó verd 79 dies després

El parc de l'Agulla de Manresa, el principal pulmó verd de la ciutat, ha reobert les seves portes després de romandre barrat des del 14 de març a causa de l'epidèmia, 79 dies. Han estat pocs els visitants que hi han fet cap a primera hora, però. Alguns corredors, persones grans o famílies amb nens són els primers que han posat els peus al parc després de quasi tres mesos tancat.

L'ambient a quarts d'11 del matí era molt tranquil. El berenador, que fa dies que funciona amb les restriccions que s'han dictaminat per a bars i restaurants, només tenia a aquella hora algunes taules ocupades. I al parc s'hi podia veure una trentena de persones aproximadament, la majoria fent esport o passejant, i també un grup de nois pescant a la vora del llac. El mal temps no ha afavorit la reobertura del parc, que s'ha fet amb diverses restriccions.

Algunes de les mesures que hauran de prendre els usuaris del parc seran respectar la distància de separació de 2 metres entre persones que no formin part de la mateixa unitat de convivència, evitar la utilització dels bancs, no manipular les fonts (que estaran fora de servei), no utilitzar els parcs infantils, no fer pícnics i respectar l'aforament màxim dels lavabos, que permet l'entrada a una única persona.

De fet, ha tornat a acollir visitants un mes després que altres parcs de la ciutat. L'Ajuntament de Manresa va reobrir el dimecres 29 d'abril el parc de Puigterrà, que durant el confinament més estricte va ser tancat amb una cinta perimetral per impedir-hi l'accés lliure.

Tot seguit es va obrir al públic el parc de Sant Ignasi. En canvi, es va anunciar en aquell moment que el parc de l'Agulla seguiria tancat segurament fins a l'11 de maig, segons fonts municipals. En realitat ho ha estat fins avui mateix.

La Junta de la Sèquia i Aigües de Manresa han explicat que, tot i que el dia 2 de maig es va iniciar el desconfinament progressiu de la població i es va poder començar a sortir a fer esport i a passejar durant un temps determinat i en unes franges per edat concretes, les autoritats havien marcat unes pautes que calia seguir durant aquestes sortides.

Requerits per aquest diari, la Junta de la Sèquia i Aigües de Manresa, propietàries del recinte, han atribuït aquesta decisió per «la situació geogràfica del parc i el difícil control d'aforament».