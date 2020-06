Quatre dies amb les mateixes dades d'afectació per Covid a Manresa

El coronavirus no està vençut però perd vitalitat i això es demostra amb les dades d'afectació que a Manresa han estat les mateixes avui, ahir, dissabte i divendres.

En totes aquestes jornades la radiografia ha estat de 234 víctimes mortals, 1.053 altes i 14 persones ingressades confirmades de Covid-19.

Mentre que els dies de més virulència de la Covid-19 les xifres variaven constantment, ara la situació és una altra i tot s'ha alentit.

La Fundació Althaia ha informat avui que les dades es mantenen igual:

5 pacients confirmats ingressats; 170 defuncions i 1.008 altes a pacients ingressats.

Avui hi ha 9 persones ingressades per Covid-19 a la unitat d'aïllament de l'Hospital de Sant Andreu. Cap persona ha rebut l'alta a domicili. No hi ha hagut cap nou ingrés.

Les darreres 24 hores no ha mort cap persona ingressada a la unitat d'aïllament de l'Hospital de Sant Andreu.

D'altra banda, avui hi ha 2 treballadors de l'Hospital de Sant Andreu que es troben a casa de manera preventiva pendent de realitzar el test o de rebre resultats. El comunicat que envia diàriament l'Hospital de Sant Andreu aporta dades que van des de les 19h del dia anterior fins les 19h del dia actual.