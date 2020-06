Solsona i Puigcerdà baten el rècord de desallotjaments d'immobles per ordre judicials dels últims sis anys

Els jutjats de Solsona i Puigcerdà, en canvi, han anat contra cor-rent i, malgrat la tendència a la baixa de la resta de partits judicials de la Catalunya Central, allà les ordres de desnonament d'immobles han batut el seu rècord des de l'inici de la sèrie que publica el Consell General del Poder Judicial.

En aquesta línia ascendent, al Solsonès, els 35 desnonaments dictats durant el 2019 suposen un màxim històric per a aquest partit judicial, amb un creixement del 66,67% respecte al 2018, quan la xifra es va quedar en 21. De fet, els desnonaments dictats durant l'any passat a Solsona més que dupliquen els 16 que es van produir els anys 2014 i 2016, quan la xifra va marcar el seu mínim històric.

Dels 35 desnonaments que hi va haver l'any passat, 6 van ser per impagament de la hipoteca mentre que 29 per temes de lloguers.

Els jutjats de la capital ceretana també van batre el seu rècord històric amb un total de 82 ordres de desnonaments, la majoria de les quals, 58, per impagament de lloguers. En aquest cas, els desnonaments totals suposen un creixement del 20,59% respecte dels que es van ordenar durant el 2018.

Finalment, als jutjats de la Seu d'Urgell, els desnonaments ordenats al llarg de l'any passat van ser 47, una xifra que queda per sota dels 53 ordenats el 2018, però que es manté per sobre de les ordres que es van dictar en altres exercicis, com per exemple les 40 del 2017 o les 29 i 30 del 2014 i 2015, respectivament, quan es van marcar les dues xifres més baixes. Tot i això, els desnonaments de l'any passat van ser molts menys que els 75 del 2013, que és la xifra màxima de tota aquesta sèrie històrica.