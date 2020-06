111 alumnes han seguit la lliçó virtual d'Oriol Junqueras a la UManresa d'aquest matí

A l'espera que la pandèmia li permeti oferir classes presencials a la UManresa com a estava previst, el president d'ERC Oriol Junqueras ha impartit aquest matí una lliçó virtual a la universitat manresana, a la qual d'han inscrit 111 persones, tal han informat fonts del centre demanades per aquest diari. Junqueras, que és Doctor en Història del Pensament Econòmic per la UAB, hi ha tractat el tema Valors clàssics per a temps difícils. El polític compleix una condemna de 13 anys a la presó de Lledoners. Quan se li va aplicar l'article 100.2 per poder sortir tres dies a la setmana per treballar va demanar a la UVic-UCC poder-ho fer a Manresa. Després de Setmana Santa hi havia de començar a impartir un curs de formació contínua que la crisi sanitària va estroncar.

La directora del Centre Internacional de Formació Contínua d'UManresa, Coco Vilaseca, ha estat l'encarregada de donar la benvinguda als assistents i de presentar el conferenciant. Junqueras, que ha agraït poder-se retrobar amb la universitat després de vuit anys sense fer docència universitària, ha assenyalat que "un historiador viu del rastre escrit d'altres generacions. Sense aquest rastre, la feina de l'historiador seria molt més difícil. Aquest rastre ens ajuda a entendre'ns millor i actuar millor davant les circumstàncies del món".

Al seu entendre, "quan una societat s'enfronta a situacions difícils des de perspectives polítiques, econòmiques i epidemiològiques, també són un bon referent. Per això us recomano llegir els clàssics". Ha recordat que "l'epidèmia més intensa ben documentada és la pesta negra, la pesta bubònica, que va comportar la mort d'entre el 25 i el 35% de la població en poques setmanes. La societat i la seva expressió cultural va reflexionar sobre el que havia passat" i "hi va haver reaccions com la preparació per a la mort i viure condicionats per la por. Però simultàniament, davant la feblesa de la vida, va sorgir també la idea d'aprofitar-la al màxim. Un exemple és el Decameró de Boccaccio".

Ha afirmat que "els clàssics ens poden ajudar en una pandèmia, quan ens apel·len a les emocions i als sentiments". El consell que "sempre que puguem ser espectadors, lectors d'una d'aquestes obres que ens desperta el gust pel coneixement, el desig de viure, la fúria vital... és una gran oportunitat" ha acomiadat la sessió formativa, que s'ha allargat una mica més d'una hora.