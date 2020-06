La biblioteca del Casino reobre amb 70 sol·licituds de préstecs de llibres

Els llibres s'inflamen i cremen a 451 graus Fahrenheit, tal com explica Ray Bradbury en la seva distòpica novel·la. El BOE no arriba a tant però obliga cada volum que torna a les biblioteques a confinar-se en una quarantena de catorze dies abans no pugui tornar a estar en circulació. Una norma afegida a la santa trinitat de la seguretat en aquest temps convuls de la Covid-19 -mascareta, gel i distància- dins del protocol d'actuació que segueixen els equipaments bibliotecaris en el retorn a una certa normalitat. Ahir va obrir la del Casino en funcions de préstec amb cita prèvia i ja tenia 70 sol·licituds de lectors als quals es va donant hora perquè passin per l'edifici del passeig Pere III.

«És important remarcar que cal trucar o escriure'ns per fer la petició de préstec», explicava ahir al matí Maria Brioso, subdirectora del centre. Oberta de dilluns a divendres d'11 a 13 h i de 16 a 19 h, la biblioteca ha habilitat un passadís per als usuaris: com que es donen tandes de cinc minuts a través del servei de cita prèvia, el ciutadà arriba al centre sense haver de coincidir amb altres usuaris, entra pel lloc habitual, recull la comanda de mans d'un bibliotecari -el d'ahir al matí era Pep Molist, responsable de l'àrea infantil- i a través del forat rectangular obert en una mampara, i se'n va per una altra porta. De moment, res de passejar entre prestatges, remenar, llegir contraportades, tafanejar novetats, asseure's, obrir el portàtil i fer feina. «A hores d'ara no sabem fins quin dia haurem d'atendre la gent d'aquesta manera», afegeix Brioso.

La biblioteca del Casino presta 10.000 llibres cada mes. No és difícil imaginar, doncs, la quantitat de persones que es van veure afectades durant el confinament. El vincle no es va estroncar del tot perquè la quinzena de treballadors del centre «hem estat teletreballant», apunta Brioso: «hem pujat molts continguts a les xarxes, com ara recomanacions, guies i altres propostes, hem mantingut actius els clubs de lectura, hem fet algun concurs i, fins i tot, una exposició virtual amb motiu del Dia Mundial de la Poesia».

El personal de la biblioteca va tornar a trepitjar l'històric edifici del Casino divendres passat per enllestir els preparatius de la reobertura. I per molta activitat digital que hi hagués, l'allau de peticions de préstec certifica que «la gent ens trobava a faltar». A cada lector se li assigna un dia i una hora que li vagi bé per anar a recollir el material sol·licitat: «no hi ha pressa perquè entenem que cadascú té les seves circumstàncies i ja vindrà quan pugui».



Títols confinats

Hi haurà, però, a partir d'ara, un grapat de volums que no estaran temporalment disponibles. El seu estatge és una habitació als baixos del recinte on s'han habilitat 14 taules, una per cada dia de la quarantena de 14 dies a la qual és obligatori per llei que se sotmetin tots els exemplars. Un purgatori particular -exagerat?- que afectarà sobretot els títols més sol·licitats, com ara la novel·la Gent normal, de Sally Rooney, que acumula reserves de futurs lectors.

S'ha de sumar, a més, a aquesta pausa de repòs dels llibres, una altra circumstància que en complica el trànsit: el termini de devolució de tots els exemplars prestats abans de l'aturada es va allargar inicialment fins al 31 de maig i des de fa uns dies s'ha prorrogat automàticament fins al 31 de juliol. Si volen llegir la Rooney, és millor que vagin a la llibreria. O, com afirmava Brioso, «és el moment de redescobrir els clàssics».

Tot el que s'ha explicat fins ara serveix per a la biblioteca infantil, que també està tancada. Nens i joves poden fer les seves peticions i passar a buscar els llibres com la resta de la població, però no al pis de baix sinó a la recepció unificada. «Imaginar ara quan podrem tornar a fer l'hora del conte és difícil», apuntava Pep Molist. I Brioso afegia que abans del setembre serà complicat acollir activitats presencials: «a l'estiu, habitualment ja tenim menys moviment que la resta de l'any». En canvi, durant els mesos de la calor sí que tornarà el Joc de les Caplletres, que «cada any té molt èxit».

La vida va tornant a la biblioteca però Brioso està convençuda que «hi haurà un abans i un després» perquè «l'activitat virtual s'ha vist que pot ser un complement a les propostes presencials».