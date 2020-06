Bruno, d'«OT», visita la plataforma d'aliments de Manresa

Un regal per als voluntaris de la plataforma d'aliments de la Fundació del Convent de Santa Clara i per als usuaris, que s'hi han pogut fotografiar i demanar-li autògrafs. És, en paraules de l'ànima i directora de la fundació, sor Lucía Caram, el que ha representat la visita, aquest matí de dimarts, durant el repartiment setmanal d'aliments, de Bruno, concursant d'Operación Triunfo, que, quan sor Lucía va fer una xerrada a l'acadèmia, es va comprometre a visitar la plataforma d'aliments de Manresa algun dia i que ho ha fet aprofitant la seva marxa del concurs musical.

Bruno va avisar dilluns a la tarda que aniria a la plataforma aquest dimarts al matí. Hi ha anat d'incògnit però el fet que pràcticament a tocar de la plataforma, on hi ha la seu dels serveis territorials d'Ensenyament, hi hagués una petita concentració, ha fet més visible la seva estada a Manresa.

Quan sor Lucia va anar de convidada a l'acadèmia, el jove va explicar que ell també havia anat a un banc d'aliments i que quan li fos possible visitaria la plataforma de Manresa. Aprofitant la seva expulsió, la setmana passada, ha fet la visita. Ha fet de voluntari una estona, ha cantat amb els voluntaris i han fet una coreografia amb ells.