CCOO alerta que no es malbarati el consens del nou pla de reconstrucció

El sindicat CCOO ha fet públic un comunicat en el qual mostra el seu suport a l'acord de Bases per a la Reconstrucció Social i Econòmica de Manresa, però alerta els grups polítics que no malbaratin el consens assolit.

El sindicat recorda que el dar-rer ple de l'Ajuntament de Manresa va aprovar la modificació de les taxes de terrasses, els ajuts econòmics a les persones afectades de microempreses, el programa de microcrèdits i l'accés garantit universal a l'aigua en els domicilis.

Aquestes mesures són les primeres que desenvolupa el recent acord de Bases per a la Reconstrucció Social i Econòmica de Manresa, un document que és fruit del consens polític i ha estat signat per tots els grups municipals –ERC, Junts per Manresa, PSC, Fem Manresa i Ciutadans– i amb la participació de CCOO i els altres agents socials més representatius i entitats més significatives de la ciutat.



Transformació de la ciutat

CCOO considera que és un document amb continguts per fer front a l'emergència i la cohesió social i també d'impuls i reactivació de l'activitat econòmica i de transformació de la ciutat.

Des del sindicat s'assegura que CCOO participarà en el desenvolupament, seguiment i sobretot en la concreció del pla. I alerta que «el consens social i polític assolit no es pot malbaratar i la millor manera de donar-li continuïtat és anar passant de les declaracions als fets», tal com es va fer pel ple amb l'aprovació de les primeres mesures.

En altres localitats, CCOO també està impulsant i donant suport a iniciatives similars.