Les dades d'afectació a Manresa no canvien des de divendres

El coronavirus no està vençut però perd vitalitat i això es demostra amb les dades d'afectació, que a Manresa han estat les mateixes ahir, diumenge, dissabte i divendres. En totes aquestes jornades la radiografia ha estat de 234 víctimes mortals, 1.053 altes i 14 persones ingressades confirmades de Covid-19.

Mentre que els dies de més virulència de la Covid-19 les xifres variaven constantment, ara la situació és una altra i tot s'ha alentit.

Althaia va informar ahir que tenia 5 pacients confirmats ingressats; 170 defuncions i 1.008 altes a pacients ingressats.

Ahir hi havia 9 persones ingressades per Covid-19 a la unitat d'aïllament de l'Hospital de Sant Andreu. Cap nou ingrés ni alta.



12.280 víctimes a Catalunya

Les funeràries catalanes van comunicar ahir 11 noves morts per Covid-19 en les darreres 24 hores, 17 menys que en l'últim balanç del departament de Salut de la Generalitat. Això deixa la xifra global de víctimes en 12.280.

A banda, es van detectar 156 nous casos positius testats (203 més) i ja en són 67.060. D'entre les víctimes, 6.706 persones han mort en hospital o en centre sociosanitari (3 més), 3.965 ho han fet en una residència (les mateixes que en el balanç anterior) i 777 al domicili (2 menys), mentre que 822 no estan classificades per falta d'informació (10 més). Fins ara hi ha hagut 4.066 persones ingressades greus i actualment en són 163, les mateixes que 24 hores abans.



Mateix nombre

El ministeri de Sanitat va xifrar ahir en 27.127 el total de morts per coronavirus a tot l'Estat espanyol.

Segons l'últim balanç d'aquest dilluns, les defuncions són les mateixes que les comunicades diumenge, tot i que s'especifica que en els últims set dies hi ha hagut 35 decessos per la Covid-19.

Amb relació al nombre de positius confirmats, Sanitat els xifra en 239.638, 209 més que diumenge i 71 diagnosticats el dia previ.

Catalunya ha registrat en l'última setmana 11 de les 35 defuncions, seguida de Castella i Lleó, amb 6. El ministeri continua revisant les dades per corregir les sèries històriques.