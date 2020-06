L'Ajuntament de Manresa reprèn els terminis i processos administratius que havien quedat congelats amb l'estat d'alarma

El darrer Reial Decret que prorrogava l'estat d'alarma va deixar sense efecte la suspensió de terminis i processos administratius que havien quedat congelats amb el seu inici. S'han reprès de forma automàtica des d'aquest dilluns 1 de juny, a partir de l'estat en què es trobaven just abans de la suspensió i pel termini restant.

Aquest fet afecta tots els processos administratius, com ara llicències, al·legacions, requeriments, recursos o el pagament de multes, entre altres, el termini de les quals ha tornat a córrer a partir d'aquest dilluns en el mateix lloc on s'havia quedat aturat. Això vol dir que si el 14 de març —dia en què es va decretar l'estat d'alarma— a una persona li quedaven 10 dies per pagar una multa, ara tindrà aquests mateixos 10 dies, a contar a partir de l'1 de juny, per fer-la efectiva.

Pel que fa als terminis establerts a les resolucions que s'han dictat durant aquest període d'estat d'alarma, com per exemple els terminis d'execució d'una obra a les llicències, han començat a comptar també a partir de l'1 de juny.

També s'han reprès els processos de selecció de personal que quan es va decretar l'estat d'alarma estaven en tràmit i van quedar congelats. Aquestes convocatòries s'aniran realitzant a partir del mes de juny, sempre garantint totes les precaucions sanitàries. Podeu trobar totes les convocatòries, amb les seves noves dates, en aquest enllaç.



Ampliació dels terminis dels tributs municipals

Pel que fa al pagament de taxes i impostos, caldrà tenir en compte el nou calendari del contribuent que l'Ajuntament de Manresa ja va aprovar aquest abril per ampliar els terminis i donar més flexibilitat a la ciutadania tenint en compte la crisi de la Covid-19.

Així, per exemple, es va ampliar el termini per pagar l'IBI —que finalitzava el 3 de juliol— fins al 21 d'agost o l'impost de vehicles —que finalitzava el 5 de maig— fins al 24 de juliol. També es van ampliar els terminis de la taxa d'escombraries, les taxes industrials i l'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE). Podeu trobar tota la informació i les noves dates en aquest enllaç.

L'aixecament de suspensió d'aquest darrer Reial Decret no té afectació sobre les contractacions en tràmit ni sobre la possibilitat d'iniciar noves licitacions, ja que aquests procediments es van reprendre el 7 de maig, fruit de l'aprovació del Reial Decret Llei 17/2020, de 5 de maig.