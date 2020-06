Més mesures de seguretat que alumnes en una insòlita 'represa' del curs escolar

El Manolo va ser el primer alumne d'arribar a l'escola Vall-daura de Manresa. Faltaven pocs minuts per a les 9. L'acompanyava la seva mare. A la motxilla hi duia l'esmorzar, una aigua i l'agenda. Portava la mascareta posada. Confessava que tenia moltes ganes de tornar-hi i que, a casa, la manca d'activitat feia que a la nit no tingués son. La trobada amb els amics que van anar arribant va incloure, d'entrada, una salutació tímida amb la mà i, ja al pati, una abraçada en la distància amb algun d'ells. La represa, ahir, de les escoles coincidint amb l'entrada a la fase 2 de la Catalunya Central es pot resumir en una frase: més mesures higièniques i de seguretat que no pas alumnes.

A la Valldaura només hi va anar un grup de 6è, que va fer classe de 9 a 11. A l'entrada, pares i alumnes s'havien de desinfectar les mans i, els pares, signar una declaració responsable assegurant que el menut no pateix la Covid-19 i no ha estat en contacte amb ningú que la pateixi. La seva tutora no es va poder estar d'abraçar-los a mesura que anaven entrant. Confessava que els havia enyorat molt.

En aquesta escola, que aquest 2020 ha fet deu cursos que funciona en mòduls prefabricats, a l'espera que es construeixi l'edifici on ha d'anar, els alumnes de 6è hi aniran tres dies fins al dia 19, quan acabarà el curs. Avui hi aniran els de 5è i demà els de 4t. Un curs per dia per fer el comiat. De 1r a 5è, dos cops, i els de 6è, tres. A infantil també n'hi aniran uns quants a partir d'avui. Pocs.

La directora en funcions, Marta Ferrer, assenyalava que «el que crèiem important era que tots els cursos es poguessin acomiadar i fer un tancament, i que es veiessin i compartissin neguits».



Temps per a la preparació

A l'escola Bages, només hi va anar un alumne, a preinscriure's. No va ser possible contactar amb el centre. Pel que fa al col·legi Puigberenguer, la seva directora, Montse Cardellach, va explicar que, per temes d'organització, havien deixat la reobertura per a avui. «L'escola és molt gran i necessita se-nyalització», que es van dedicar a acabar ahir amb el conserge. Fins dissabte, els pares van poder omplir un qüestionari via Google per fer previsions. Cardellach informava que de 1r a 6è de primària esperaven 49 infants, dels quals 18 de 6è, que «és del curs que n'hi ha més i als quals fa més il·lusió venir. A mesura que vas baixant de curs n'hi ha menys».

El carnet de vacunes, la declaració responsable, la separació de dos metres i, si no es pot complir, la mascaretes; la desinfecció dels lavabos, rentar-se les mans quan hi entren i quan en surten, els passadissos marcats per no barrejar cursos. La directora remarcava que «és molt enrenou». En aquest centre no hi anirà cap alumne d'infantil perquè només en tenien apuntats un de P3 i un de P4.

A la Renaixença, avui i ahir hi van anar els mestres repartits en dos grups i a partir de demà ja hi aniran els alumnes. Ho faran per grups, un per dia, per acomiadar el curs i agafar el material, llevat dels de 6è, que hi aniran quatre dies perquè són els que deixen el centre i se'ls vol fer un comiat una mica més especial.

Sí que hi havia alumnes d'infantil, ahir, tot i que molt pocs, a l'escola Fedac (antigues Dominiques). Es feia estrany veure els menuts de P3 (3), P4 (6) i P5 (4) jugant separats. Dimarts, dijous i divendres fins que s'acabi el curs hi aniran els de 6è de primària i els altres cursos de primària faran un dia de comiat a partir del 8. De quart d'ESO no n'hi va anar cap.

La desinfecció de mans va anar acompanyada de la de les motxilles amb uns esprais i s'han marcat amb pintura les distàncies de les fileres. Per a la directora, Alba Pérez, tot i l'estranyesa evident, poder fer un comiat del curs era important «per a nosaltres i per a les famílies». A l'aula de P3, la mestra Montse Pujals deia que els tres menuts que hi seien havien arribat molt contents i que es feia estrany tenir-los separats i haver de mantenir la distància amb ells.