Un milió i mig d'euros d'inversió per posar llum blanca a més de 150 carrers de Manresa

L'Ajuntament de Manresa preveu haver invertit a final d'any 1,55 milions d'euros en obres de renovació de l'enllumenat a la ciutat per leds de llum blanca. D'aquests diners 1,2 milions són per renovar 3.722 punts de llum corresponents a 150 carrers i la resta són per a polígons industrials.

Fins ara ha finalitzat la millora de l'enllumenat als polígons de Bufalvent i Pont Nou, amb més de 250.000 euros d'inversió, i està a punt de fer-se la renovació dels Dolors i dels Trullols

La millora de la qualitat ha de permetre reduir punts foscos, la quantitat de llum que entra per les finestres dels veïns i la contaminació lumínica a l'atmosfera. També millorarà la percepció dels colors.

Per altra banda, amb el canvi a led s'aconsegueix una reducció del consum energètic que permet reduir les emissions de CO2 a l'atmosfera, un objectiu inclòs en el Pla de l'Energia Sostenible i el Clima que es va aprovar el febrer de l'any passat amb l'objectiu de reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle fins a un 40%.

L'Ajuntament ha anunciat que ha enllestit les actuacions previstes en la millora de l'enllumenat públic dels polígons de Bufalvent i Pont Nou.

S'han canviat un total de 62 lluminàries entre tots dos polígons. Aquestes obres han estat executades per l'empresa Sociedad Española de Construcciones Eléctricas SA (SECE), per un import total de 256.666,34 euros (IVA inclòs).

419 canvis més

És previst que els propers mesos s'iniciïn les obres per canviar-ne 292 als Dolors i 127 als Trullols.

Al polígon de Bufalvent s'ha fet la renovació total de la xarxa d'enllumenat públic del carrer Miquel Servet i carretera del Pont de Vilomara, amb la creació d'un nou quadre elèctric, la construcció de totes les canalitzacions, bàculs nous i un total de 42 lluminàries led.

Segons la regidoria de Qualitat Urbana, Via Pública i Ciutat Intel·ligent, el més important d'aquesta intervenció és que ara la xarxa d'enllumenat públic està preparada per donar suport a possibles futures instal·lacions d'elements de ciutat intel·ligent, ja que permetrà alimentar els dispositius i dotar-los de connectivitat. Aquesta connectivitat ja permetrà, a banda de monitoritzar els consums elèctric i rebre avisos d'avaria telemàticament, controlar en temps real la potència de la instal·lació i modificar-la en cas que sigui necessari.

Al polígon del Pont Nou s'han canviat 20 lluminàries sense modificar les infraestructures. Aquest polígon afronta un gran repte de transformació amb la construcció del Pont Nou II, que canviarà substancialment la seva connectivitat, mobilitat i l'ús de la via pública que es fa actualment, i llavors caldrà abordar les millores que necessita.

Al polígon dels Dolors es canviaran la totalitat de les lluminàries, en unes obres que estan a punt de començar, repartides en dues licitacions i tres lots, a executar per les empreses Elecnor, Etra Bonal i Aluvisa. És previst que les obres acabin en dos mesos.

Igual que als Dolors, aviat començaran els treballs de canvi de la totalitat de les lluminàries del polígon dels Trullols. Els treballs han estat encarregats a l'empresa Aluvisa.

Es van licitar dins el lot 4 del projecte finançat per l'IDAE, per un import de 62.569 euros, i es preveu canviar un total de 127 lluminàries. També és previst que les obres acabin en un termini de dos mesos.