«Sembla que haguem estat sense fer res i hem treballat molt i bé»

«Sembla que haguem estat tres mesos sense fer res i en canvi s'ha estat treballat molt i bé», comenta la directora de l'institut Guillem Catà de Manresa. El centre va apostar pel teletreball des d'un primer moment, recorda, i es continuarà fent fins a final de curs perquè «a hores d'ara no calen riscos innecessaris». Al teletreball s'hi afegiran les atencions individualitzades per a qui li faci falta i sobretot per a alumnes de cursos finalistes, per orientar-los de cara al curs vinent. «Hem muntat uns espais específics perquè no volem gent amunt i avall» i es donaran cites prèvies.



Com han reaccionat les famílies amb el reinici del curs?

A mi no m'ha arribat cap demanda de famílies que volguessin classes presencials. És cert que la conciliació familiar és més problemàtica a primària que a secundària, que ja són més grans. És cert que estem en una fase de desescalada i millor que fa 15 dies, però el perill hi és. Les famílies també han vist que hem continuat treballant. Els alumnes tenien feina. I finalment el perill hi continua sent, no ens enganyem. Hi ha consciència social, i ara que es comença a arreglar no ho posem en perill.

S'hauria d'haver obert abans o no s'hauria d'haver obert per 19 dies aquest juny?

Si les autoritats diuen que es pot obrir... Fer-ho abans no ho havien de decidir ni els centres ni ensenyament. És una qüestió de salut pública. Ara, no crec que fos el moment d'un retorn massiu a les aules. Si ens hagués agafat en un altre moment del curs possiblement ho miraríem d'una altra manera. Hem trobat la forma de treballar i tampoc seria qüestió de canviar les estructures 15 dies. No tindria sentit quan mirem el que ens hi juguem. Si hi hagués perill zero seria una altra cosa. Podríem acomiadar el curs, els companys, i fer les coses ben fetes perquè també ens agrada. Però la situació no ho permet encara.

Han arribat a l'institut tots els equips de protecció?

Sí. També n'havíem comprat com a centre. Tenim estudis de sanitat i estètica que en fan servir habitualment a segons quines classes pràctiques. Vam fer donació de tot el material a Althaia, i després vam fer una nova comanda per al curs vinent.

Com preveu que sigui el curs vinent?

No ho sé. Vull creure en les paraules del conseller que serà presencial i que trobaran els recursos i el professorat necessari, i sobretot els espais que es busquen. Si no, haurem de fer un replantejament. La semipresencialitat, per exemple. Unes hores presencials i unes hores de treball telemàtic. Però estic fent ciència-ficció perquè no ho sé. Una de les coses que haurem de fer tots és començar el curs amb sessions de reforç de les eines telemàtiques perquè si ens tornen a confinar ens agafi preparats. Formació tant per al professorat com per A l'alumnat. Nosaltres ja ho estem plantejant. Si es donés el cas facilitaria la feina.