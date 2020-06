«El sobreesforç que hem fet ha sigut memorable, i tot ha sortit del no res»

L'escola pública Renaixença de Manresa continuarà, fins a final de curs, fent teletreball amb els alumnes. És un sobreesforç per als mestres, afirma el seu director, Pere Cano. D'educació infantil, cap família ha demanat portar el nen, i a primària se citarà els alumnes per acomiadar el curs.



Com ha anat el primer dia de retorn a les aules després del confinament?

Nosaltres ho fem igual que les altres escoles. Els directors dels centres públics ens vam reunir i vam decidir que tothom fes el mateix seguint la normativa. D'infantil no ve ningú perquè els pares no els volen portar. Durant aquests 19 dies no es pot fer classe i continuarem treballant de forma telemàtica. Un dia citarem els alumnes de cada curs perquè vinguin a acomiadar-se dels mestres i tutors. Cada dia vindrà un curs diferent amb un màxim de 8 alumnes per classe.

Les famílies no han demanat reprendre les classes?

Amb les famílies estem contents perquè tothom s'ha prestat a ajudar en el que ha pogut. Han estat comprensives. Tothom s'ha comunicat amb els tutors i hi ha hagut un contacte des del primer moment. Ho han entès.

Calia haver obert abans?

No soc jo per dir-ho perquè és un tema polític i sanitari. Estem fent tot el que se'ns ha dit. Cadascú té la seva opinió. Suposo que les decisions les han pres persones capacitades per fer-ho.

Ha arribat al centre la protecció necessària?

Sí. Mascaretes, guants, gel, pantalles... De tot.

I els mestres què en pensen de la situació?

Aquí hi ha bon ambient, i tot això ha servit per unir-nos més. Hem anat més a l'una. Si el dia té 24 hores n'hem treballat 14 o 15 perquè qualsevol cosa s'havia de fer de forma individual. Els horaris han estat interminables i no només de dilluns a divendres.

Com veu el curs vinent?

No estem acostumats a treballar així, telemàticament, i el nen necessita contacte directe amb el mestre, cal captar la seva atenció i concentració. Amb una videoconferència és complicat. El sobreesforç ha sigut memorable, i tot ha sortit del no res. Ens vam haver d'espavilar. Hem hagut de fer front a una situació nova. Nosaltres i tothom.