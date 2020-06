Els avis i àvies que han estat a l'Hotel Món retornen aquest dijous a la Residència Sant Andreu

Després de passar gairebé dos mesos a l'Hotel Món, a Sant Benet, els usuaris de la Residència Sant Andreu de Manresa que hi van ser traslladats per fer lloc a possibles malalts de Covid-19 al centre, tornaran demà, dijous, cap al seu lloc de residència habitual. El trasllat va tenir com a objectiu donar resposta a la necessitat tant de les institucions sanitàries, encapçalades pel CatSalut, com de la mateixa societat, de disposar dels recursos necessaris per fer front a la crisi generada per la Covid-19, en un moment en què la situació sanitària del territori era complexa i els llits hospitalaris tenien una ocupació de gairebé el 100%.

Actualment, la pressió assistencial generada per la Covid-19 ha disminuït notablement i, de fet, a l'Hospital de Sant Andreu la xifra d'ingressats és inferior a 10 persones, per la qual cosa, ja no és necessari disposar d'una part de la Residència Sant Andreu. L'equipament, que va ser remodelat ara fa tot just dos anys, està dotat d'infraestructures mèdiques i de recursos que el van convertir en un espai indicat per atendre les persones afectades per la Covid-19.

Trasllat amb totes les mesures



La Fundació Sant Andreu Salut, amb el suport de la Regió Sanitària Catalunya Central del Servei Català de la Salut (CatSalut), gestionarà el trasllat, que es realitzarà en diversos viatges per mantenir la distància de seguretat entre les persones.

Les persones traslladades han passat prop de dos mesos a l'Hotel Món, on es van poder emportar, a banda de la roba i objectes d'higiene personal, totes les pertinences que van voler (com ara llibres, fotografies i, fins i tot, maquetes o eines de dibuix). La majoria de persones i les seves famílies van entomar el trasllat com un repte, però també com una oportunitat per poder conèixer un nou espai, envoltats de natura i en un entorn molt agradable.

La Fundació Sant Andreu Salut agraeix en un comunicat la comprensió i predisposició que han mostrat tant les famílies com les persones ateses davant del repte que suposava dur a terme el trasllat.