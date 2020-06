El barri de Valldaura suspèn les festes, que havien de tenir lloc aquest cap de setmana

Les festes del barri de Valldaura, que s'havien de celebrar aquest divendres, dissabte i diumenge, dies 5, 6 i 7 de juny, respectivament, no se celebraran. L'associació de veïns del barri manresà ha informat que com a conseqüència "de l'actual situació de pandèmia que s'està vivint arrel de la Covid-19, seguint les mesures de seguretat i desconfinament ordenades per les administracions competents i tenint en compte que encara ens trobem dins l'última pròrroga de l'estat d'alarma, enguany no es duran a terme les Festes del Barri 2020, previstes pels dies 5, 6 i 7 de juny".

L'entitat veïnal ha volgut donar les gràcies "a tot el teixit de comerciants, professionals i col·laboradors que, any rere any, ens donen suport en la realització del butlletí i de les esmentades festes".

Malgrat aquesta suspensió, la intenció és mantenir la missa en record a tots els difunts, "un cop s'aixequi l'estat d'alarma i la situació ho permeti".