L'alcalde de Manresa portarà dissabte al Papa la invitació a visitar la ciutat el 2022

El Sant Pare rebrà dissabte a les 11 del matí una delegació de l'Ajuntament de Manresa encapçalada per l'alcalde, Valentí Junyent, el primer tinent d'alcalde i futur batlle, Marc Aloy, i el regidor Joan Calmet, responsable del projecte Manresa 2022. La trobada es produirà al Vaticà i és el fruit de gestions iniciades el gener passat.

La delegació manresana exposarà a Francesc el projecte de commemoració de l'estada de Sant Ignasi a Manresa el 1522 i presentarà en persona i directament la invitació al pontífex per tal que aquest visiti la ciutat amb motiu de l'efemèride, per bé que totes les gestions realitzades fins ara fan pensar que la probabilitat de la visita és baixa. En acceptar l'audiència, tanmateix, el Papa reconeix la importància del projecte i de la ciutat.

La visita ha estat a punt de ser suspesa per la limitació de moviment arran de l'estat d'alarma per la Covid-19 i s'ha pogut confirmar tot just s'han obert les fronteres i permès els vols. Valentí Junyent serà, amb tota probabilitat, el primer alcalde de Manresa a ser rebut pel Papa.