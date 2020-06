El mercat de la Font guanya parades molt de mica en mica

El salt de la fase 1 del desconfinament a la 2 ha permès ampliar una mica el nombre de parades del mercat de la Font dels dimarts. L'Ajuntament ha informat que, d'acord amb el que estableix la normativa en la fase 2, segons la qual als mercats que hi ha a la via pública hi pot haver un terç de les parades, ahir se n'hi van instal·lar 28 en lloc de les 21 de la fase 1. De les 28, 17 són d'alimentació i 11 de comerç d'altres sectors (tèxtil, sabates i marroquineria). A la fase 1 totes havien de ser d'alimentació. N'hi havia 21. Ahir només se n'hi van posar 17 perquè alguns marxants no van muntar parada per diversos motius.

Per fer la tria, el criteri que s'ha marcat ha estat el de l'antiguitat. «Aquesta setmana han pogut muntar les parades més antigues, i la setmana vinent n'hi haurà 11 més; es farà rotatori». Per tal de garantir la seguretat entre els marxants, els clients i els vianants, les distàncies entre les parades són de quatre metres per a les d'alimentació i de tres per a la resta. N'hi ha més per a les d'alimentació perquè hi sol haver més gent fent cua i n'hi ha que tenen productes als laterals i s'hi posen els dependents per despatxar.

En fase 3 ja es permetrà el 50 % de la capacitat. El nombre total de parades que hi ha habitualment a la Font és d'una norantena.

Justament abans-d'ahir, aquest diari va publicar la queixa d'un marxant de roba, Gaudenci Rodríguez –que no és un dels que ahir ja van poder posar parada–, que la setmana passada lamentava que només s'hi poguessin col·locar les d'alimentació, mentre que en altres mercats com els de Berga i Solsona ja hi són totes o gairebé. Rodríguez fa 15 anys que té botiga a Manresa i 33 que munta parada al mercat.

Said Ghoula, president de l'Associació de Veïns de la Font dels Capellans, apuntava ahir a Regió7 que l'Ajuntament estaria buscant la manera de guanyar espai per encabir més parades al mercat setmanal del barri manresà que les que hi pot haver actualment.