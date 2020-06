Oriol Junqueras ofereix a UManresa la seva primera lliçó després de vuit anys

Oriol Junqueras va començar la classe virtual que va oferir, ahir al matí, per mitjà de la UManresa, agraint el fet de poder-se retrobar amb la universitat després de vuit anys sense fer docència universitària. Junqueras, president d'ERC, que compleix una condemna de 13 anys a la presó per sedició i malversació, va impartir la lliçó per a 111 persones, que són les que es van inscriure a la conferència online organitzada pel Centre Internacional de Formació Contínua d'UManresa.

La benvinguda als assistents i al conferenciant, que no va fer la classe ni des de la presó de Lledoners ni des de les instal·lacions d'UManresa, la va donar la directora del Centre Internacional de Formació Contínua d'UManresa, Coco Vilaseca. Passada la Setmana Santa era previst que Junqueras, que és doctor en Història del Pensament Econòmic per la Universitat Autònoma de Barcelona, oferís un curs a la universitat manresana, on va demanar treballar –a la UVic-UCC– quan li van aplicar l'article 100.2, que li permet sortir tres dies a la setmana de la presó. La pandèmia va estroncar les previsions inicials i tot apunta que ja no es farà fins al curs vinent atès que els alumnes no tornaran presencialment al centre fins al setembre vinent.



Recuperar els clàssics

En la xerrada amb l'enunciat Valors clàssics per a temps difícils, Junqueras va apel·lar a la recuperació dels textos clàssics de la literatura universal com a eina que ens pot ajudar a comprendre el món des de la connexió amb les emocions humanes.

Va explicar que quan una obra fa una reflexió sobre un tema molt concret de l'actualitat, l'interès decau ràpidament perquè persones d'altres generacions i altres llocs no tenen referències de context per sentir-hi empatia i que, en canvi, la cultura i els valors clàssics poden ser entesos a qualsevol lloc del món, en qualsevol època i per persones d'altres cultures.

Segons l'historiador, una obra esdevé clàssica «quan és capaç d'apel·lar tant als sentiments d'un ciutadà de l'Atenes d'aC com als d'un florentí del segle XIV». Totes aquestes obres «seran decisives per descobrir, experimentar i viure» perquè ens interpel·len sentiments i emocions i «ens enamorem d'obres i autors pels valors que ens transmeten».

Va tancar la conferència, que es va allargar una mica més d'una hora, convidant tothom a rellegir els clàssics, perquè quan una societat s'enfronta a situacions difícils des de la perspectiva política, econòmica o «epidemiològica», són un bon referent, ens ajuden a entendre'ns millor i a actuar millor davant les circumstàncies.

Per a l'historiador sempre és una «gran oportunitat ser espectadors o lectors d'obres que desperten el gust pel coneixement, el desig de viure o la fúria vital».