Althaia detecta Covid en persones que ingressaven per una altra patologia

Una altra prova que val més anar amb compte abans de donar la pandèmia per superada. La Fundació Althaia va comunicar ahir que el nombre de casos positius de coronavirus passava dels entre 4 i 5 ingressats, que hi ha hagut els darrers tretze dies, a vuit.

Segons va explicar la fundació assistencial, una part de l'increment s'atribueix a casos de persones que havien acudit a Althaia per una altra patologia, però que quan se'ls ha realitzat de forma preventiva la prova que acompanya l'ingrés a l'hospital ha sortit que eren positius de Covid-19.

A aquests casos imprevistos se'ls anomena troballes i són l'exponent d'una situació ben diferent de la que es donava quan els positius es localitzaven perquè se'ls feia la prova després d'acudir als serveis mèdics amb simptomatologia compatible amb l'epidèmia.

A banda del fet que s'ha doblat el nombre d'ingressats positius de Covid, i s'ha passat de 4 a 8, es manté igual la xifra d'altes, 1.008, i de defuncions, 170. Fa onze dies que no s'ha de lamentar cap defunció a Althaia per l'epidèmia.

A l'Hospital de Sant Andreu ahir es mantenien les mateixes 8 persones ingressades per Covid-19 a la unitat d'aïllament. Cap persona va rebre l'alta a domicili ni hi va haver cap nou ingrés ni es va haver de lamentar cap defunció.

D'altra banda, hi havia 3 treballadors de l'Hospital de Sant Andreu que es trobaven a casa de manera preventiva pendent de fer el test o de rebre'n resultats.



34 morts més a Catalunya

Les funeràries catalanes van reportar ahir 34 noves morts per Covid-19, 25 més que en l'últim balanç del departament de Salut. Això deixa la xifra global de víctimes en 12.323.

A banda, s'han detectat 150 nous casos positius testats (127 més) i ja en són 67.233. D'entre les víctimes, 6.740 persones han mort en un hospital o centre sociosanitari (34 més), 4.048 ho han fet en una residència (83 més) i 783 al domicili (sis més). Fins ara hi ha hagut 4.069 persones ingressades greus, i actualment en són 149.

El ministeri de Sanitat va registrar ahir un mort per coronavirus a tot l'Estat i ja en suma 27.128. Segons les dades del ministeri, que continua validant les xifres per corregir les sèries històriques, hi ha hagut 63 decessos en els últims set dies. En relació amb el nombre de positius confirmats, Sanitat els xifra en 240.326.