Canvis físics de la ciutat

? Segons el govern municipal, dintre de les actuacions del projecte Manresa 2022 s'inclou la remodelació de l'antic col·legi de Sant Ignasi per convertir-lo en el Museu del Barroc de Catalunya, així com altres intervencions relacionades amb el patrimoni ignasià. En destaquen la recuperació del tram manresà del Camí Ignasià que uneix Loiola amb la nostra ciutat; la creació de l'Espai Manresa 1522, que mostra la ciutat que va trobar Ignasi quan hi va arribar fa prop de 500 anys; i l'adequació d'El Pou de Llum, el mirador sobre el riu Cardener on Ignasi de Loiola va tenir la revelació que el transformaria espiritualment per acabar escrivint els seus Exercicis Espirituals i fundant després la Companyia de Jesús.