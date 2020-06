Fem considera que el viatge en aquests moments «és irresponsable per part de l'equip de govern»

Fem Manresa es va mostrar crítica, ahir en un comunicat, amb la visita de la delegació manresana encapçalada per l'alcalde Valentí Junyent i el primer tinent d'alcalde, Marc Aloy, al papa Francesc, i la va titllar d'«irresponsable».

La candidatura d'esquerres va argumentar que la visita programada per a aquest dissabte al Vaticà per part d'una expedició encapçalada per representants de l'equip de govern del consistori es tracta «tan sols d'una operació propagandística per situar Manresa a primera plana de l'actualitat en el marc del projecte Manresa 2022».

Fem Manresa, que sempre s'ha mostrat crítica amb el projecte de Manresa 2022, considera que «és un error fer aquesta visita al Papa, sobretot tenint en compte el moment de crisi actual».

Posen en dubte les explicacions

Així, posen en dubte la veracitat de les explicacions que des de l'equip de govern sempre se'ls ha traslladat, que el projecte va més enllà de l'efemèride del pas de sant Ignasi per la ciutat i de ressaltar-ne el motiu religiós.

Per a la candidatura, l'audiència de dissabte amb el pontífex ho posa totalment en evidència.



Poc oportuna

A més a més, consideren que aquesta visita arriba en un moment molt poc oportú, i que «és irresponsable per part de l'equip de govern acceptar la invitació».

Segons la formació, en el moment actual de crisi social i econòmica derivada per la pandèmia mundial, «el que toca ara és recalibrar les prioritats de l'Ajuntament i poder donar resposta a les necessitats més essencials de les manresanes i manresans».



No prioritària

Així, tampoc creuen que aquesta visita sigui una prioritat per a la ciutadania, sobretot si es té en compte que el projecte de Manresa 2022 era un dels més mal valorats del conjunt d'accions del PAM (Pla d'Actuació Municipal), demostrant que el projecte ha generat poc o nul interès al conjunt de la ciutadania.

Des de la candidatura municipalista apunten que el projecte Manresa 2022 va néixer com un projecte ambiciós, que utilitzava d'excusa la visita de Sant Ignasi a la ciutat per potenciar tot el patrimoni cultural i donar a conèixer Manresa.

A hores d'ara, però, la formació considera que no s'ha sabut explicar l'interès per visitar la ciutat desvinculant-la de l'efemèride religiosa.

Amb tot, la candidatura ha explicat en el seu comunicat que ha formulat un seguit de preguntes a l'equip de govern per tal de conèixer més detalls sobre la visita al Vaticà.

Segons expliquen, han demanat la composició completa de l'expedició que anirà a Roma dissabte que ve, si s'han fet altres expedicions abans en el marc de Manresa 2022, el cost d'aquestes expedicions, i l'objectiu concret de la trobada, ja que asseguren que «directament se'ls ha informat que l'Ajuntament no té previst demanar l'assistència del pontífex a la ciutat durant la commemoració dels 500 anys de l'arribada de sant Ignasi de Loiola».