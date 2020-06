La crisi de la Covid-19 fa que 441 famílies de Manresa hagin de recórrer a Serveis Socials

L'Ajuntament de Manresa ha atès 441 famílies que s'han convertit, per primer cop, en usuàries de Serveis Socials per culpa de la Covid-19. Moltes responen a nous perfils de pobresa, persones que han patit un ERTO o bé treballaven en economia submergida. Així ho ha explicat la regidora d'Acció Social, Mariona Homs, qui ha destacat que la prioritat ha estat el de garantir les necessitats bàsiques: l'alimentació, els subministraments i l'habitatge. En aquest sentit, l'Ajuntament ha doblat la partida d'aliments (+108%), com també la destinada als àpats infantils durant l'estiu (+120%) i els àpats a domicili, que s'han multiplicat per tres. També han incrementat els centres d'acollida, que ens alguns moments s'han vist "desbordats".

Des de principi d'any, els Serveis Socials de l'Ajuntament han atès ja 3.968 famílies. Una xifra que representa el 69% de les que es van atendre durant tot l'any passat. D'aquest total, 441 són noves. És a dir, mai havien hagut de requerir els Serveis Socials i ara ho han hagut de fer per culpa de la crisi derivada de la covid-19.

La regidora d'Acció Social, Mariona Homs, opina que part d'aquesta gent recuperarà el seu estat anterior a la covid-19, però també té clar que hi haurà una cronificació de la pobresa, que a llarg termini requerirà d'un augment de la partida al pressupost.

Al principi de la pandèmia, l'Ajuntament de Manresa va posar "especial atenció" en les persones sense sostre de la ciutat. En aquest sentit, van habilitar l'alberg de Manresa per allotjar aquest col·lectiu i, en aquest moment, hi ha vuit persones sense sostre vivint-hi.

Pel que fa al menjador social, l'Ajuntament va decidir modificar el servei amb tapers. Durant aquest temps, s'han realitzat un 20 serveis diaris. També s'ha obert ja el servei de dutxes de Manresa per a persones sense recursos.