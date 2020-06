La PAHC Bages demana aturar els desnonaments fins que s'acabi del tot la crisi sanitària

La PAHC Bages ha convocat una concentració aquest dijous al matí a Manresa per demanar que s'aturin els desnonaments fins que s'acabi del tot la crisi sanitària provocada per la Covid-19. Un cinquantena de persones amb samarretes de la PAHC s'han concentrat davant els jutjats de Manresa a 2/4 d'11 del matí.

Els manifestants s'han repartit per la placeta que hi ha davant l'entrada als jutjats. Demanen paralitzar els desnonaments a partir d'ara un cop finalitzi la darrera moratòria per l'estat d'alarma. Segons han informat membres de la plataforma a aquest diari, enviaran la petició telemàticament, ja que no ho han pogut fer de forma presencial aquest matí.

Durant la concentració, que ha durat prop d'una hora, s'han pogut sentir consignes com «Sí se puede» i «Dónde está, no se ve, un barato alquiler, se oye, se siente, la PAHC está presente», entre d'altres.