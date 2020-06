El Papa coneixerà dissabte com Manresa commemorarà l'arribada de sant Ignasi

Manresa commemorarà el 2022 els 500 anys de l'estada de sant Ignasi a la ciutat, i la cirereta del projecte que vol aprofitar l'efemèride per remarcar el caràcter de la capital del Bages com a bressol de l'orde jesuïta seria la visita del papa Francesc.

Es tracta d'un objectiu estratègic, i dissabte, l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, i el que serà batlle el 2022, Marc Aloy, traslladaran aquest desig al pontífex en una audiència privada al Vaticà.

Aquesta audiència feia 7 anys que s'empaitava i demà passat serà possible.

El Papa coneixerà el projecte Manresa 2022, si es compleixen les previsions, però una altra cosa és que accepti visitar Manresa.

Les més altes instàncies de l'Estat espanyol han convidat el papa Francesc que vingui a Espanya, fins ara sense aconseguir-ho.

Des del 2011 no hi ha hagut visites d'un Papa a l'Estat espanyol. El darrer va ser Benet XVI.

S'ha especulat molt sobre els motius pels quals entre els nombrosos viatges del papa Francesc no se n'ha programat fins ara cap a l'Estat espanyol. I ell ha respost que la prioritat a Europa la tenen els països petits.

L'Ajuntament de Manresa, per la seva part, ha intentat jugar les seves cartes durant els darrers anys per encaixar la commemoració de l'estada d'Ignasi de Loiola a Manresa.

Aquí va ser on el 1522 Ignasi de Loiola va viure l'experiència transformadora que el va dur a fundar la Companyia de Jesús. I el papa Francesc és jesuïta.

Aquí va ser on va escriure les parts essencials dels Exercicis Espirituals. Va estar-se prop d'un any a Manresa de camí en el seu pelegrinatge cap a Jerusalem. Per això, arreu del món hi ha centres jesuïtes que duen el nom de Manresa.

Amb el projecte Manresa 2022 l'Ajuntament ha volgut marcar una fita cap a la que convergeixin actuacions de transformació física i socioeconòmica de la ciutat.

La delegació que explicarà tot això al Papa serà integrada, a banda de Junyent i d'Aloy, pel regidor de Turisme i responsable de Manresa 2022, Joan Calmet; i el coordinador del projecte i gerent de la Fundació Turisme i Fires de Manresa, Albert Tulleuda. També els acompanyarà en la visita el superior de la Cova, Lluís Magriñà.



Camí Ignasià i Any Jubilar

Segons ha explicat el govern municipal en un comunicat, també s'explicarà al pontífex el projecte del Camí Ignasià, que uneix la localitat natal d'Ignasi –Loiola– amb Manresa, i el potencial que té com a ruta de pelegrinatge i de creixement personal i espiritual, equiparable al que era el camí de Sant Jaume en els seus inicis.

Igualment, s'aprofitarà per recordar-li que la Companyia de Jesús ha declarat Any Jubilar ignasià del 31 de juliol del 2021 al 31 de juliol del 2022, un fet que també contribuirà a reforçar la projecció exterior de Manresa coincidint amb la commemoració del 500 aniversari.

La concessió d'aquesta audiència privada culmina una sèrie de contactes que l'Ajuntament de Manresa ha mantingut amb els jesuïtes i amb l'entorn del Papa des del març del 2013, quan li va enviar una carta per correu felicitant-lo per la seva elecció amb una invitació a visitar Manresa amb motiu de la commemoració l'any 2022.

Uns anys després, l'octubre del 2016, va rebre una altra carta lliurada en mà per l'aleshores regidora Mercè Rosich.