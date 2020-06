La Seu s'obre aquest dissabte als turistes amb unes rigoroses mesures d'higiene

Aquest dissabte, 6 de juny, la Seu de Manresa tornarà a obrir les seves portes a les visites turístiques després de quasi tres mesos tancada degut a la situació de crisi sanitària provocada per la Covid-19.

La reobertura de la basílica de Santa Maria es durà a terme seguint totes les mesures de prevenció per garantir la seguretat de tots els visitants i del personal que hi treballa i també per evitar la propagació de la pandèmia. La normativa serà explícita en diversos suports per facilitar-ne la comprensió i contempla les següents pautes de conducta, seguint les recomanacions per a espais patrimonials que poden obrir a la fase 2 de la desescalada: