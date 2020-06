Un 65% més de famílies han de demanar l'ajuda dels serveis socials de Manresa

El coronavirus no només ha omplert els centres sanitaris sinó també els Serveis Socials municipals, que han vist com un 65% més de famílies els demanaven ajuda.

La regidoria d'Acció i Inclusió Social de l'Ajuntament de Manresa, Mariona Homs, va fer públic ahir un conjunt de dades necessàries per mesurar l'abast de la crisi social que ve darrere de la sanitària. El 2019 la mitjana d'unitats familiars ateses al mes va ser de 480,4. Des de començament d'aquest any, la mitjana s'ha disparat fins a les 793,6 unitats familiars, el 65%. Les demandes sobrevingudes han estat sobretot d'aliments i per altres necessitats bàsiques com medicaments o subministraments bàsics de la llar.

També, d'acompanyament social a persones grans, a persones en situació de soledat o a famílies en situació de vulnerabilitat a causa de la pèrdua d'ingressos, ja sigui perquè s'han quedat sense feina, perquè estaven en espera de cobrar el subsidi de l'ERTO o perquè treballaven en l'economia submergida i el confinament els va tallar, de cop, la seva font d'ingressos. Altres són d'habitatge i peticions d'informació sobre prestacions, subsidis, la renda garantida i per rebre la targeta moneder que substitueix les beques menjador.



Més recursos

La resposta de l'Ajuntament ha estat augmentar la partida d'aliments un 108%, la destinada als àpats infantils durant l'estiu un 120% i la de menjar a domicili per a persones grans el 133,6%.

Les ajudes individualitzades s'han ampliat un 79% i ara incorporen criteris relacionats amb la covid-19.

Les partides no estan tancades; continuen obertes i s'aniran augmentant en funció de la demanda, va assegurar ahir la regidora d'Acció i Inclusió Social.

La Plataforma d'Aliments, que gestiona la Fundació del Convent de Santa Clara, és el mitjà des del qual Serveis Socials garanteix que les persones que ho necessiten puguin tenir accés als aliments bàsics. La majoria de les persones usuàries del banc d'aliments són derivades per Serveis Socials i també per altres entitats de la ciutat, prèvia coordinació amb Serveis Socials.

La partida prevista per aquest concepte per a tot el 2020 era de 46.000 euros. Fins al 31 de maig, ja s'hi han destinat 95.736,92 euros. De moment, l'augment és del 108%.

Pel que fa al nombre d'unitats familiars ateses, del 16 de març al 31 de maig de 2019 es van atendre 981 famílies, i en el mateix període (que coincideix amb la crisi pel coronavirus) d'aquest 2020 se n'han atès 1.454 (+48,2%).



El triple de material lliurat

Mitjançant els lots, s'està proporcionant molta més quantitat d'aliments i més varietat de productes (garantint sempre productes d'higiene i neteja, bolquers i llet de continuació per a nadons) en cada entrega. Tots els usuaris tenen tots els tipus d'aliments i tots els tipus de productes garantits. Així, es pot dir que s'ha triplicat la quantitat de material entregat.

La covid-19 ha fet variar les necessitats. Abans de la crisi, la majoria feia servir els aliments per complementar la seva economia, ara aquests aliments arriben a ser en molts casos essencials per cobrir necessitats bàsiques.