La basílica de la Seu de Manresa torna demà a obrir portes per a visites turístiques

La basílica de la Seu de Manresa tornarà a obrir les seves portes a les visites turístiques demà després de quasi tres mesos tancada degut a la situació de crisi sanitària provocada per la Covid-19.

La reobertura de la basílica de Santa Maria es durà a terme seguint les mesures de prevenció per garantir la seguretat de tots els visitants i del personal que hi treballa i també per evitar la propagació de la pandèmia.

L'aforament de l'interior de la basílica estarà marcat per un màxim de 100 persones. A la sala de l'audiovisual hi podrà haver 10 persones simultàniament i la porta sempre estarà oberta per garantir-ne la ventilació.

De moment, els lavabos estaran tancats a les visites perquè no es podria garantir el nivell de neteja que la situació actual requereix.

El punt d'acolliment i la sala d'audiovisuals es netejaran diverses vegades cada dia per tal d'assegurar-ne la total netedat.

L'ús de la mascareta serà obligatori per a majors de 6 anys per accedir al temple. Caldrà netejar-se les mans a l'entrada i a la sortida de l'equipament amb gel hidroalcohòlic. Es facilitarà el pagament de les entrades i dels articles de la botiga amb targeta de crèdit o amb el telèfon mòbil.