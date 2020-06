Una inversió de 15.000 euros al Guimerà i 140.000 a la ciutat

Eixamplar l'espai per als vianants per garantir les distàncies de seguretat davant la covid és l'objectiu de les actuacions com la del carrer Guimerà que l'Ajuntament de Manresa va iniciar a finals del mes passat i que continuaran els pròxims dies. El projecte té un pressupost de 140.000 euros. El carrer Guimerà n'ha costat 15.000, i ha tingut el suport dels botiguers de la zona.

També s'ha dut a terme el car-rer Infants, a l'entorn del mercat de la Sagrada Família, encara que en aqusest darrers cas amb un altre format i disseny més discret, i la previsió és continuar a un tram del carrer Súria, al Santa Clara al voltant de l'Hospital de Sant Joan de Déu, al carrer Soler i Marchj per facilitar l'accés al CAP Bages (ambulatori) i al carrer Sant Fruitços. Es tracta d'itineraris urbans molt transitats per vianansts.