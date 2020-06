La PAHC demana als jutjats que no es reactivin els desnonaments

Que tots els desnonaments, sense distinció, s'incloguin en la moratòria per la crisi sanitària decretada pel Govern estatal i que aquesta moratòria passi a ser indefinida. És el que van reclamar el mig centenar de persones que es van aplegar ahir al matí davant dels jutjats de Manresa, amb membres de la PAHC Bages i de la PAH de Sant Fruitós de Bages.

Des d'ahir ja es poden efectuar els desnonaments que van quedar aturats per la suspensió dels terminis processals i només es mantenen aturats els desnonaments de lloguer en els quals s'acrediti als jutjats que hi ha una situació de vulnerabilitat produïda per la covid-19. Quan s'acabi la moratòria de sis mesos establerta pel Govern estatal, en el cas dels darrers, caldrà tornar a fer la notificació; en els que des d'ahir ja es poden executar no cal.

Els concentrats van entrar una petició al jutjat per demanar que s'aturi aquesta reactivació. Ho van haver de fer telemàticament perquè no la van poder lliurar presencialment. Va ser una convocatòria mantenint les distàncies de seguretat, amb un desplegament policial destacable a l'inici i invisible al final i amb els assistents cridant consignes -«Sí se puede»- i aplaudint abans de marxar. Entre els presents hi havia la regidora de Fem Manresa, Roser Alegre.

Diumenge, en l'assemblea de la PAHC es tractarà aquest tema. Començarà a les 7 de la tarda.