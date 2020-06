Les ratlles que fan furor a la xarxa

Les línies grogues i sinuoses que s'han pintat al carrer Guimerà i al dels Infants de Manresa perquè els vianants guanyin espai a la via pública causen furor. Han generat tota mena de debats, especialment a les xarxes socials. De tot tipus. Alguns en sentit positiu i altres, la majoria, expressen que no entenen quin sentit tenen. Per la seva banda l'Ajuntament de Manresa ha explicat que es tracta d'una idea creativa que ha estat dissenyada pels serveis tècnics.

Al carrer Guimerà, per exemple, s'han eliminat tots els aparcaments que hi havia a la banda dreta, en direcció al centre, per ampliar l'espai per a vianants i garantir la distància de seguretat entre la ciutadania i evitar contagis de covid. La sorpresa va ser majúscula quan el tram que han gua-nyat els vianants es va senyalitzar amb línies grogues amb diverses variacions i amplades, corbes i elements com punts també grocs entremig. No és fàcil d'explicar. Cal veure-ho per fer-se'n una idea.



Xoc al carrer Infants

Com que es tracta només d'un tram de carrer, el que ocupaven els cotxes de la zona blava del Guimerà, no ha cridat tant l'atenció com el que s'ha fet al carrer Infants. El mateix, però de cap a cap i a tota l'amplada de la via. Segueix el mateix model però crida molt més l'atenció per les seves dimensions. Tant que, segons ha comprovat Regió7, els vianants dubten si hi poden passar per damunt o no i la majoria opten per continuar per la vorera. I els vehicles igual, perquè malgrat la senyalització hi poden continuar circulant malgrat que, en aparença, pugui semblar que està prohibit fer-ho. Alguns, conductors, a l'hora d'entomar el carrer, dubten si poden anar-hi o no. S'han tret el aparcaments de zona blava i el de motocicletes, i el que s'ha pretès amb el reguitzell de ratlles és invertir la preferència. Ara la tenen els vianants, igual que a bona part del Centre Històric. Però ni uns ni altres sembla que ho sàpiguen.



Compositors contemporanis

L'Ajuntament de Manresa afirma que la senyalització viària als espais més cèntrics s'ha fet amb el color habitual en aquests casos, el groc, i amb un sistema, el d'una mena de bicicleta, que fos ràpid i pràctic. Es va optar perquè fos creatiu i no senzillament pintar-hi línies uniformes. Assegura que no s'ha seguit cap model preestablert, però que pot recordar pentagrames de compositors contemporanis.

Seria el cas de John Cage, segons ha revelat a Twitter el regidor de Presidència, Marc Aloy. Una de les obres més conegudes de Cage és 4'33'': un músic davant el seu instrument que no toca cap nota durant els 4 minuts i 33 segons que dura la peça. Silenci.

A les xarxes hi ha detractors i defensors. Qui pensa que amb més actuacions d'aquest tipus Manresa no seria tan «avorrideta», qui expressa que es tracta d'una política valenta o qui posa en dubte directament que hi hagi ni un bri d'esperit artístic en l'actuació. La majoria es demana quin significat tenen les línies –deu ser un homenatge a les muntanyes de Montserrat?, es pregunta un– i la broma fàcil i també la més estesa és que qui les va pintar no tenia el dia, per dir-ho d'alguna manera.

En altres punts de la ciutat s'ha fet el mateix, guanyar espai per als vianants, però d'una manera més discreta. A l'entorn del mercat de la Sagrada Família, per exemple, s'ha pintat el terra de color verd i, al damunt, ornaments com fulles i passes de diferents colors.