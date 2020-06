El rector de la Seu publica el primer vídeo amb un dels seus 150 cants litúrgics, on també surt

Diuen que els camins del Senyor són inescrutables. Els dels seus deixebles més avantatjats, també. Si no, que ho demanin al rector de la Seu de Manresa, el ruandès Jean Hakolimana. Mossèn Joan, com el coneixen els feligresos, fa vint anys que compon cants litúrgics. Ara, per primera vegada, n'ha fet un vídeo, enregistrat a Kigali, la capital de Ruanda; a Barcelona i a Manresa. Li ha semblat que era el moment. Es pot veure a YouTube, on ahir ja tenia més de 10.000 visualitzacions en dos dies i un centenar de comentaris. «Amb humilitat puc presumir de ser pioner en aquest sentit», deia a aquest diari.

Mossèn Joan és autor de 150 cants litúrgics, una faceta desconeguda aquí que ha sortit a la llum arran de la publicació del primer vídeo d'un d'ells, titulat Twaje Mana Yacu ( Aquí ens teniu, Senyor). Dirigit per Aime Pride i amb Marcel Proust com a ajudant de direcció, el rector de la Seu, autor de la música i la lletra, explica que «és un cant d'acció de gràcies després d'un temps de dificultat com aquest. Sintèticament, és construeix a l'entorn de la idea del reconeixement després d'haver obtingut allò que hom demanava». Altrament dit, veure la llum al final del túnel després del patiment generat per la pandèmia.

Fa notar que aquest cant el va compondre molt abans del 2001. Primer, se'n va fer la publicació com a document escrit en una obra. «Surt en el meu primer llibre, que és del 2009». Posteriorment, si s'escau, esmenta, l'ordre habitual és que se'n faci la publicació com a document sonor i de vídeo. «Aquests dos últims passos són els que vaig fer la setmana passada». Just ara «he començat la gravació en àudio i vídeo dels meus 150 cants al llarg dels últims 20 anys. Feia anys que la gent m'ho reclamava, però m'estimo més anar per pams», atès que és ell qui en paga l'edició i «si es vol fer una cosa seriosa, les cases de producció, quan més bones, més cares». Aquest primer cant comenta que «des que el vaig compondre, la gent el canta a missa».



Agraïment

La lletra diu «aquí ens tens per donar gràcies. Hem vingut a agrair-li el seu favor. Temps enrere vàrem ser aquí per demanar salut i protecció. Així ha estat i has fet més que el que desitjàvem. Hem vingut avui amb el propòsit de donar gràcies». Enregistrat per la productora Emmy i amb la coral The Bright Five Singers i altres cantants de protagonistes, que fan brillar el ritme alegre del cant, el vídeo combina imatges dels intèrprets a Kigali amb d'altres de mossèn Joan a la terrassa del campanar de la Seu i davant de l'altar. En ambdós se'l veu ballant la seva cançó. També hi ha imatges d'ell al port de Barcelona. Comenta que les imatges són de la setmana passada. A l'hora de compondre, «ho faig tot a mà. Els pentagrames, les notes, el text. Tot».

No és la primera vegada que mossèn Joan, que va ser nomenat rector de la Seu el 2017 -també ho és del Carme-, demostra que és una persona polifacètica. Durant el confinament més estricte, el sacerdot, que prové d'una família pagesa de Ginsenyi, al nord-oest de Ruanda, va ser dels primers a tirar endavant la iniciativa de celebrar la missa per YouTube per arribar als fidels confinats.

Nascut el 1972, va ser ordenat el 25 de juliol del 2000 i es va llicenciar en Teologia i Pedagogia al seu país, mentre que a Catalunya ha fet un màster en Economia per la Pompeu Fabra, s'ha llicenciat en Ciències Polítiques per la UOC i està acabant el doctorat en Ciències Polítiques per la UB.