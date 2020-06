Targetes moneder per als àpats infantils, també durant l'estiu

S'han repartit durant la crisi un total de 2.315 targetes moneder per comprar aliments.

D'aquestes, la gran part (2.129) són les targetes que el Departament d'Ensenyament va posar en marxa per substituir les beques menjador durant el confinament (amb 4 euros per dia i nen).

Unes altres 116 s'han entregat a famílies amb infants que habitualment ja anaven als centres oberts a berenar (2 euros per dia i nen), que ofereix la Generalitat.

I les 70 targetes restants han estat finançades íntegrament per l'Ajuntament i s'han destinat a famílies amb nens i nenes que tenien atorgada una beca menjador a la llar d'infants (0-3 anys). Són del mateix import que les de primària (4 euros per dia i nen) i s'aniran recarregant fins a final de curs. Si la Generalitat no manté les targetes moneder durant l'estiu, l'Ajuntament n'assumirà el cost.