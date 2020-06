El 80% veu bé que pagui més qui menys recicla, segons una enquesta a Manresa

Qui recicla millor i genera menys residus ha de pagar menys de taxa de recollida de brossa. Aquesta és l'opinió de més del 80% de les 1.544 persones que van respondre una enquesta plantejada per l'Ajuntament de Manresa.

L'enquesta forma part del procés de canvi del sistema de gestió de residus que s'està portant a terme a la capital del Bages.

Altres resultats que mostra l'enquesta són que hi ha un volum molt similar de gent que baixa la brossa de rebuig cada dia que la que ho fa un cop la setmana.

Tampoc difereix gaire dels que ho fan un parell de dies a la setmana o tres dies. Així que els resultats sobre aquesta qüestió estan molt repartits perquè hi ha diferents necessitats i hàbits.

Fins i tot hi ha, encara que amb una proporció molt menor, qui afirma que baixa la bossa de rebuig només un cop cada quinze dies o un cop al mes. L'enquesta mostra que hi ha un problema amb els envasos. Les famílies responen en més d'un 80% dels casos que la fracció de residu que genera amb més quantitat és la dels plàstics i envasos.

En segona posició i molt distanciada, menys del 10%, afirma que el que més llença són restes de menjar.

Una altra pregunta és què es llença amb més quantitat a la bossa de rebuig. I la resposta majoritària, amb prop d'un 40%, és bor-ra o restes de neteja seguit de menjar i plàstic.



Dilluns, el millor dia

Si hagués d'escollir un sol dia a la setmana per llençar el rebuig, la majoria dels enquestats triarien el dilluns, més del 30%.

El segon dia preferit seria el divendres, segons més del 20% de les respostes.



No es baixa expressament

Altra informació que aporta l'anàlisi de les respostes és que la majoria dels enquestats no surten de casa expressament per dur els residus al contenidor sinó que s'aprofita quan van a algun lloc. El que sí que es fa és dur-los gairebé sempre a les mateixes àrees d'aportació.



Molts no saben on van a parar

El 40% reconeix que desconeix el destí dels residus que genera.

Un 15% afirma que té informació sobre el procés de reciclatge o de dipòsit de tots ells; el 20% de la majoria i el 15% de molts.



El camió molesta més de dia

Una altra informació rellevant que aporta l'enquesta és que al 70% el que més els molesta dels camions de recollida és estar parat darrere quan recull de dia. El 30% restant el que més els molesta és sentir el soroll quan passen de nit. Seran respostes com aquestes les que guiaran l'Ajuntament a l'hora de dissenyar el nou model de recollida.

A hores d'ara, només un 20% afirma que quan va a comprar pensa en tots els embalatges i altre rebuig que haurà de llençar quan arribi a casa. Això vol dir que el 80% no ho fa. De fet, menys del 10% confessa que no recicla.

Sobre la preferència entre el sistema de recollida porta a porta i els contenidors tancats amb restricció d'accés, només el 18% aposta pel porta a porta. Un 40% es mostra partidari dels contenidors intel·ligents per a tothom (domicilis i activitats econòmiques) i un 42% pels contenidors per a domicilis i el porta a porta per activitats econòmiques.