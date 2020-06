Caminades saludables de la Sagrada Família amb recomanacions

Torna a estar activa la programació de Caminades Saludables organitzades conjuntament per l'Associació de Veïns de la Sagrada Família i l'ambulatori d'aquest barri manresà per promoure l'envelliment actiu i saludable.

Tindran lloc aquest mes de juny els dies 8, 10, 15, 17, 22, i 29, amb sortida de davant el CAP a 2/4 de 8 del matí.

Per a la represa de l'activitat, el doctor Carles Pardo, coordinador del Grup d'activitat física del CAP Sagrada Família, recomana, que si fa temps que no s'ha sortit a caminar cal fer-ho de forma progressiva i cada 2 o 3 dies fer un quilòmetre de més fins a arribar a fer el que s'estava acostumat.

Cal fer estiraments abans de caminar i sortir amb mascareta si no es pateix una malaltia respiratòria que la contraindiqui. És important mantenir la distància de seguretat i intentar no tocar-se amb les mans els ulls, boca o nas. «Camineu evitant tocar qualsevol cosa no necessària», aconsella el doctor. En finalitzar, més estiraments i si l'endemà es té malestar muscular millor deixar passar uns 2 dies i la propera vegada fer menys quantitat de quilòmetres.

En tornar a casa s'aconsella deixar les sabatilles i la roba de caminar a l'entrada i rentar-se les mans amb aigua i sabó.



El calendari

La caminada de dilluns serà al mirador del Cardener (2 hores i 58 minuts); el dia 10 a l'ermita de Sant Iscle (2 hores i 55 minuts); el 15 a la Tina del Polvorí (3 hores); el 17 a la serralada de Montlleó (3 hores i 45 minuts); el 22 al gorg de les Escaletes (3 hores i 5 minuts), i el 29 al barri del Xup (3 hores).

Ja se n'han fet a l'Oller del Mas i al Parc de la Rosaleda.