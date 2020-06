La CGT diu que hi ha zones de Manresa on Correus no arriba per manca de carters

El sindicat CGT ha denunciat la situació que, al seu parer, es viu a l'oficina de Correus de Manresa per la manca de personal que, segons han explicat a aquest diari, ha provocat que en deu zones de la ciutat no es reparteixi el correu amb la regularitat de la resta i que, per tant, es produeixin endarreriments constants.

Segons les fonts de la CGT, a la plantilla de Manresa hi ha quaranta carters però, d'aquests, cinc són baixes per jubilacions i altres casuístiques que no s'han arribat a cobrir, i deu més, persones que per la seva edat o condició física entren en els grups de risc de la covid-19 i, per tant, no poden treballar. Destaquen que és una situació que fa setmanes que dura i que està generant l'acumulació de cartes i paqueteria sense repartir a l'oficina de Manresa.

El 12 de març passat, treballadors de Correus a Manresa es van concentrar davant les instal·lacions de la plaça Espanya per reclamar que la direcció fes efectiva l'ampliació de la plantilla amb un carter i un repartidor amb furgoneta, prevista l'1 de març.