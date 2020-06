La delegació va mantenir altres reunions per promocionar Manresa 2022

La recepció del pontífex va ser el motiu de la visita de la delegació manresana a Roma, però durant l'estada han aprofitat per dur a terme altres reunions amb la finalitat de promocionar el projecte Manresa 2022. En aquest sentit, divendres van anar a la seu de la delegació de la Generalitat a Roma, on van se rebuts pel delegat italià Luca Bellizzi. El delegat va remarcar la rellevància que el Papa hagi concedit l'audiència a la delegació de l'Ajuntament de Manresa, un fet poc habitual per part del Vaticà als consistoris.

Bellizzi va expressar el suport del Govern al projecte i a l'aposta turística de Manresa, i va afirmar que seguiran treballant per donar a conèixer el projecte Manresa 2022 a Roma i al conjunt d'Itàlia. Durant la visita també es va parlar dels efectes de la covid-19 sobre el turisme i el conjunt dels sectors socials, tant a Catalunya com a Itàlia.

Per altra banda, ahir al vespre hi va haver una altra reunió amb Maurizio Bravi, observador permanent a la Santa Seu de l'Organització Mundial de Turisme, a qui també van donar a conèixer el projecte i van estar atents a les seves paraules com a expert en matèria turística. Unes trobades que han servit per enfortir encara més la iniciativa de l'Ajuntament.