Èxit de convocatòria de la concentració contra el racisme feta a Manresa

Manresa es va expressar ahir antiracista. A 7 de la tarda la plaça Sant Domènec va ser testimoni d'una concentració, impulsada per la Plataforma contra el racisme de Manresa, pacífica i emotiva nascuda després de l'assassinat de George Floyd a mans de la policia nord-americana la setmana passada. La manifestació va anar «millor del que ens esperàvem», segons Mamadou Seydi, un dels impulsors de la plataforma.

Tot i no haver-hi xifres oficials, la plaça Sant Domènec es va omplir, respectant les distància de seguretat i l'ús de mascaretes, i durant una hora Manresa va mostrar la seva cara més solidària i compromesa.

L'acte va incloure diferents parlaments, tots amb missatges reivindicatius i apel·lant a la humanitat davant una situació que, amb la mort de Floyd, ha acabat estenent-se a moltes ciutats d'arreu del món.

Mamadou Seydi i Osato Iyoyota, ambdós impulsors de la plataforma, van anar alternant els discursos amb els crits de «No justice, no peace», que la gent concentrada repetia amb energia.

La majoria dels manifestants eren joves, fet que demostra la importància de les xarxes socials, tal com admetia Seydi: «Estem molt contents d'haver vist tanta gent jove implicada, les generacions que pugen han d'entendre la situació en què estem».

Tot i l'èxit de la manifestació, Iyoyota explicava que «no les tenia totes a l'hora d'impulsar la idea, no sabia si la gent s'hi sumaria». Uns dubtes que van quedar en només això.

El racisme té moltes formes de mostrar-se. L'assassinat de George Floyd és la més visible i la que ha fet esclatar una sèrie de protestes arreu, però, tal com explicaven Seyidi i Iyoyota, els microracismes estan tan integrats dins la nostra societat que normalment la gent no els percep com a tals. «A mi no m'han deixat entrar en una discoteca o en un supermercat pels prejudicis, per les etiquetes, he vist com se'm mirava malament i se'm condemnava a tenir menys oportunitats només per ser negre», relatava Mamadou Seyidi, i Osato Iyoyota explicava que «no és fins que creixes que t'adones d'aquest racisme». Però sempre hi ha estat.

Per això valoraven de manera positiva que a la plaça Sant Domènec hi hagués acudit un gran nombre de joves amb ganes de mostrar el seu inconformisme i el seu punt de vista davant un problema tan latent com complex.