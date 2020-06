Els hospitals de Manresa fa nou dies que no registren cap víctima de covid-19

El degoteig de morts diaris sembla que s'ha acabat en els hospitals de Manresa i és que en els últims nou dies els centres sanitaris de la capital del Bages no han comptabilitzat cap defunció per covid-19. L'última defunció va tenir lloc a l'Hospital de Sant Andreu fa just nou dies mentre que els centres de la Fundació Althaia no n'han registrat cap des de fa dues setmanes.

Entre els dos hospitals, fins ara hi ha hagut un total de 234 morts per covid-19 en els hospitals de al ciutat des que va començar la pendèmdia. D'aquests, 170 han estat als centres d'Althaia (Hospital de Sant de Déu, la Clínica de Sant Josepi i el Centre Hospitalari) i 64 a l'Hospital de Sant Andreu.

Els centres hospitalaris de Manresa tenien aquest diumenge un total d'onze pacients ingressats que estaven infectats pel virus. D'aquests, 10 estaven sent tractats pels professionals d'Althaia i –un més que dissabte– i al Sant Andreu només n'hi havia un. A banda dels pacients, aquest darrer centre sanitari tenia aquest diumnege quatre treballadors a casa de forma preventiva a l'espera dels resultats dels resultats del test.