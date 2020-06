Manresa té deu pacients ingressats per covid-19, un menys que divendres

Els hospitals de Manresa tenien ahir un total de deu persones ingressades amb positiu per covid-19. D'aquests pacients, nou estaven ingressats a la Fundació Althaia i és un menys que els que hi havia divendres, mentre que a Sant Andreu l'únic ingressat d'ahir és el mateix que ja hi havia divendres passat, segons dades comunicades ahir pels mateixos hospitals.

D'aquesta manera, els hospitals de Manresa sumen vuit dies consecutius sense víctimes mortals per coronavirus. L'última defunció va ser a l'Hospital de Sant Andreu fa vuit dies, mentre que Althaia no n'ha registrat cap des de ja fa dues setmanes. Entre els dos hospitals, fins ara hi ha hagut un total de 234 morts per covid-19. D'aquests, 170 han estat a Althaia i 64 a l'Hospital de Sant Andreu.

A més dels pacients ingressats, l'Hospital de Sant Andreu ahir encara mantenia quatre treballadors a casa de forma preventiva a l'espera de fer-se el test o rebre'n els resultats.

A nivell català, les funeràries catalanes van reportar ahir 17 noves morts per covid-19, 9 més que en l'últim balanç del departament de Salut de la Generalitat. Això deixa la xifra global de víctimes per coronavirus a Catalunya en 12.358. A banda, també s'ha detectat un moderat repunt de nous positius testats amb 302, 63 més que divendres i 74 més que dijous, per un total de 68.002.

Entre les víctimes, 6.755 han mort en hospital o en centre sociosanitari (sis més), 4.061 en una residència (dues més) i 784 al domicili (els mateixos que en l'últim balanç), mentre que pugen a 758 les no classificades per falta d'informació (nou més). Des de l'inici de l'epidèmia fins ara hi ha hagut 4.080 persones ingressades greus i actualment en són 120, set menys que 24 hores abans.

Salut detalla que s'han comptabilitzat fins ara un total de 38.544 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb la covid-19, 43 més en un dia. A més, 1.545 professionals de residències estan aïllats per sospita o confirmació –110 menys que en l'últim balanç– i, pel que fa a les residències de gent gran, un total de 14.067 persones han estat confirmades com a positius de coronavirus (42 més).

Per territoris, a la ciutat de Barcelona han mort 4.202 persones (10 més), entre positius i sospitosos, 2.319 en hospitals i centres sociosanitaris, 1.310 en residències, 279 en domicilis i 294 no classificats. A la zona metropolitana nord, hi ha hagut 2.861 morts (4 més), 1.558 en hospitals i sociosanitaris i 1.040 en residències, a banda de 124 no classificats i 139 en domicilis. La xifra total de morts per coronavirus a la regió metropolitana sud és de 2.291 (1 més que ahir) i de 1.548 a la Catalunya Central (2 més).

Mantenen les mateixes dades de víctimes les regions sanitàries de l'Alt Pirineu i Aran (30), el Camp de Tarragona (384), Girona (783), Lleida (206) i les Terres de l'Ebre (44).