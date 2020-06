Les mesures de seguretat pel virus marquen la crucial visita al Vaticà

Els inconvenients que encara provoca el virus pel que fa a la mobilitat i les mesures de seguretat en els espais públics van marcar la visita dels manresans al Vaticà. Tot just dimecres Itàlia va restablir la circulació aèria amb altres països i va suprimir la quarantena als visitants provinents de l'estranger. «Quan ens van confirmar el dia de la visita ens vam posar mans a l'obra sense saber en quines condicions podríem fer el viatge, però hem fet tot el que havíem de fer», explicava a aquest diari l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent.

La delegació manresana es va trobar amb el Papa a tres quarts de 12 del migdia. En accedir al Vaticà, els membres del grup es van trobar amb la Guàrdia Suïssa, encarregada de la seguretat de la Santa Seu, que va repassar els noms de les personalitats que havia de veure el pontífex ahir. «Portàvem mascaretes i abans de trobar-nos amb el papa Francesc ens han pres la temperatura», detallava Junyent. Un cop a dins, els integrants de la reunió es van treure les mascaretes, sempre mantenint les distàncies de seguretat.

Són mesures que s'han fet rutinàries a Roma, com a Catalunya, després que el virus ataqués virulentament l'Estat espanyol i Itàlia. Els membres de la delegació manresana van descriure que van trobar en la visita una ciutat que funciona encara a mig gas i «amb unes restriccions quant a mobilitat molt importants», afegia Ju-nyent. Ha estat una visita que hauria d'haver culminat aquest matí, ja que els manresans tenien el vol de tornada a primera hora després d'haver arribat a Roma divendres.

Un cop a la reunió, el papa Francesc, també per l'escenari que es viu a escala local com a conseqüència de la pandèmia, es va mostrar preocupat pels efectes del virus i sobre la situació que hi haurà al món un cop desapareguin els contagis.



Quan vindria el Sant Pare?

Encara no se sap res sobre la possible visita del Papa a Manresa, i segons l'alcalde «el context ha de propiciar el viatge del Papa». En aquest sentit, també va dir que s'ha de tenir present que «no es tracta d'una celebració qualsevol, sinó d'una especial per als jesuïtes, i que té un alt valor per a la ciutat».

La commemoració ignasiana comença el 31 de juliol de l'any que ve. El 2021, per altra banda, és any jubilar a Santiago de Compostel·la, i en aquest sentit l'arxidiòcesi de Santiago també ha convidat el pontífex a visitar la ciutat gallega. Ahir, però, el més important va ser la predisposició del Papa a visitar Manresa. Junyent valorava molt positivament aquest gest i considerava la visita com «la culminació d'una part del projecte» ja que «a partir d'ara es pot encarar amb més solidesa».