El Papa deixa la porta oberta a visitar Manresa per la commemoració de Sant Ignasi del 2022

El projecte Manresa 2022 podria tenir l'impuls del papa Francesc, que no descarta visitar la ciutat durant l'any de commemoració a Sant Ignasi. El Sant Pare va rebre ahir, a la Casa de Santa Marta del Vaticà, una delegació manresana encapçalada per l'alcalde, Valentí Junyent, que el va convidar a participar en els actes. El Papa va respondre que li agradaria «moltíssim» anar-hi si la salut l'acompanya. Les seves paraules van satisfer els manresans perquè el projecte de ciutat que van anar a promocionar, i que passa per renovar la imatge de la ciutat i donar-la a conèixer fora, tindria la projecció que l'Ajuntament li vol donar.

La delegació manresana va estar amb el Papa, que es va mostrar molt receptiu i interessat, durant mitja hora. Els detalls i el marc en què es va portar a terme l'audiència feien entreveure la importància que el papa Francesc va donar a la visita. «Els corresponsals de mitjans catalans i espanyols que cobreixen la informació del Vaticà asseguren que és inusual que el Papa dediqui 30 minuts a una audiència integrada per estrangers que no estigui encapçalada per mandataris de països», explicava a Regió7 l'alcalde ahir després de veure el pontífex. No només aquest detall denotava l'interès que desperta el projecte al Sant Pare, sinó també el fet que fos la primera delegació estrangera de rebre d'ençà la pandèmia, que ha castigat especialment Itàlia. El Papa va reprendre les audiències privades ahir.

El fet que la visita tingués lloc a la planta baixa de la Casa de Santa Marta, on resideix el pontífex, és un altre detall del tracte especial que va donar a la visita. A part de l'alcalde, també hi eren presents el primer tinent d'alcalde i regidor de Presidència, Marc Aloy; el regidor de Turisme, Joan Calmet; i el gerent de la Fundació Turisme i Fires de Manresa, Albert Tulleuda, juntament amb el pare jesuïta superior de la Cova, Lluís Magriñà.

Precisament Magriñà va recalcar al Papa que la seva visita a Manresa tindria una importància cabdal per a l'orde dels jesuïtes, ja que la ciutat acull el centre d'espiritualitat i el santuari de Sant Ignasi de Loiola per rememorar el lloc on va resar i es va inspirar fa prop de 500 anys per escriure la seva obra. Precisament el 2022 es commemoren els cinc segles de l'estada de sant Ignasi de Loiola a Manresa, i l'efemèride és l'eix del projecte que impulsa l'Ajuntament, juntament amb el teixit cívic i cultural de la ciutat. Davant d'aquesta visita, l'Ajuntament de Manresa considera molt rellevant el fet de poder transmetre al Papa personalment el caràcter transversal i la voluntat transformadora del projecte Manresa 2022 i, al mateix temps, aprofitar aquest fet tan singular per ampliar la difusió i el coneixement sobre aquesta iniciativa impulsada des de l'Ajuntament que, amb el pas del temps, s'ha convertit en un projecte de ciutat. Partint de les arrels ignasianes, la iniciativa vol potenciar tant el seu llegat patrimonial com els seus valors, que són plenament vigents i que han d'impulsar la ciutat cap al futur per fer-la més sostenible i equilibrada.

Durant la mitja hora que va durar l'audiència va predominar un to amable i la cordialitat entre els assistents. «Ha estat una visita molt agradable i distesa», explicava Junyent, que després de la recepció deia que entenia més per què Francesc rep la definició de «Papa humà».