Un roc de la cova de Sant Ignasi i aigua del riu Cardener, obsequis simbòlics per al pontífex

En obrir la capsa de fusta que Junyent li havia lliurat, el papa Francesc va veure un roc i una petita ampolla d'aigua. Dos elements que per a un jesuïta com el pontífex adquirien un sentit especial en saber que es tractava d'un petit tros de la cova que va albergar Sant Ignasi en la seva estada a la ciutat i l'aigua del riu Cardener, que contemplava en escriure la seva gran obra, Exercicis espirituals, llibre cabdal per als devots del sant, que va crear l'orde religiós dels jesuïtes.

Un altre dels obsequis que la delegació manresana va lliurar al Papa va ser una rèplica de l'escultura L'acollida, que és ubicada al mig de la plaça Fius i Palà i és obra de l'artista manresà Ramon Oms, i amb la qual els membres de la delegació manresana van voler fer patent l'esperit integrador que té la ciutat. A la llista d'obsequis també hi ha el llibre Sentir Manresa, escrit per la periodista Anna Vilajosana, i un dossier explicatiu del projecte Manresa 2022.