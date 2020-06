Ampans ajorna el projecte de la la residència de la Parada a causa de la covid

Ampans ha decidit ajornar la construcció de la nova residència que tenia previst construir al sector de la Parada de Manresa en previsió de la desacceleració econòmica motivada per la covid.

Es tractava d'una inversió de 6,5 milions per crear 36 places de llars residència, 100 places de formació, 16 habitatges tutelats amb serveis comuns, un restaurant i una bugaderia. Havia de generar 47 llocs de treball directes i 15 d'indirectes. Part del complex estava pensat per acollir famílies amb fills amb discapacitat. De moment la iniciativa no té nova data.

Se n'havia de fer càrrec el bufet olotí RCR Arquitectes, guanyadors el 2017 del premi Pritzker, considerat el Nobel d'arquitectura, i havia de dotar Manresa d'un edifici singular. S'havia de construir en un solar de la Parada, entre el carrer de la Pau i el camí vell de Santpedor, al davant de l'institut Pius Font i Quer. És un solar de propietat municipal que es va cedir a Ampans per poder construir l'equipament social, educatiu i ocupacional.

Un dels objectius de la iniciativa era a la llista d'espera en habitatge per a persones amb discapacitat en situació d'envelliment.

La fundació manté, en canvi, altres projectes de futur com el de la residència per a infants i joves que preveu fer a Sant Fruitós de Bages i que ha d'acollir 24 menors d'entre 8 i 18 anys. És un servei residencial per a infants i adolescents amb autisme, que ha d'estar finalitzat el 2021.

En aquest cas considera que es tracta d'un projecte urgent i es farà al costat de l'escola Paidos. L'entitat ja té la llicència d'obres i la construcció ja ha començat però no in situ perquè s'utilitzen mòduls prefabricats i el muntatge no es fa sobre el terreny. En tres o quatre mesos podria estar del tot muntada, i llavors sí que s'iniciarien les obres al solar de Sant Fruitós de Bages.