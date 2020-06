La comunitat mormona dona 20.000 euros en menjar a la plataforma d'aliments

L'Església de Jesucrist dels Sants dels Darrers Dies, coneguda com l'església mormona, que té una ONG molt activa als Estats Units que actua en països en situació d'emergència, la LDS Charities, que és com es coneix, ha realitzat una important donació a la plataforma dels aliments de la Fundació del Convent de Santa Clara, que dirigeix sor Lucía Caram. En concret, hi ha aportat articles d'alimentació per valor de 20.000 euros.

L'església mormona té a Manresa una comunitat des de fa uns anys que és molt present en el Grup de Diàleg Interreligiós de la ciutat. Des de els seus inicis, aquesta comunitat s'ha implicat molt i de manera molt discreta però activa en treballs socials i en projectes de servei a les persones i a Manresa.

La directora de Comunicació de l'Església de Jesucrist dels Sants dels Darrers Dies, Sònia Malca Sandoval, es va posar en contacte amb la plataforma d'aliments de la Fundació del Convent de Santa Clara, per tal de concretar una ajuda en aliments. Segons va explicar, des del mes de març l'ONG va començar a operar a Espanya i el van demanar que identifiquessin les necessitats locals relacionades directament amb la pandèmia de la covid-19.

Per tal de tramitar un projecte d'ajuda humanitària relacionat amb el coronavirus, van demanar a la fundació manresana fer una comanda per un valor significatiu per comprar aliments al territori.

Entre la proposta d'ajuda i que aquesta arribés van passar molt pocs dies, han destacat les fonts de la plataforma, i l'ajuda de prop de 20.000 euros en aliments va ser determinant per poder donar resposta a les persones que demanen ajuda a la plantaforma, una demanda que tal com ha explicat aquest diari en més d'una ocasió, va en augment.

Contràriament al que passa habitualment a l'hora de materialitzar les ajudes, sovint per temes birocràtics, en aquesta cas l'ONG s'ha caracteritzat per la seva agilitat amb a petició següent: "Li prego em faci saber el més aviat possible les necessitats en les quals els podem ajudar. Voldríem fer les gestions el més aviat possible". En una setmana, un tràiler amb l'ajuda humanitària va arribar, expliquen les fonts de la plataforma.

La Fundació del Convent de Santa Clara ha volgut posar de relleu l'ajuda, les facilitats i la voluntat de canalitzar-la a través d'un proveïdor del territori; ajuda que ha arribat també a altres projectes i centres sanitaris de la ciutat.