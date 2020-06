La delegació de Manresa per veure el Papa està passant la quarantena a casa a la tornada de Roma

Els membres de la delegació de l'Ajuntament de Manresa a Roma per a una audiència privada amb el Papa es troben a casa per precaució per passar la quarantena del coronavirus després del viatge. El govern municipal ha explicat que així ho marca la normativa i la visita es va fer sent plenament conscient que a la tornada tocaria continuar teletraballant.

La delegació manresana estava formada per l'alcalde, Valentí Junyent; el primer tinent d'alcalde i regidor de Presidència, Marc Aloy; el regidor de Turisme, Joan Calmet; el gerent de la Fundació Turisme i Fires de Manresa, Albert Tulleuda; el pare superior de la Cova, Lluís Magriñà; el Cap de gabinet d'alcaldia i comunicació, Joan Piqué, i el Cap de programes i projectes estratègics, Joan Francesc Domene.

Marc Aloy ha explicat que la normativa dels viatges internacionals "és poc clara" perquè deixa la porta oberta a tot un ampli ventall de sortides ja sigui per feines considerades essencials, situacions de necessitat, per anar a comprar o a la farmàcia, però s'ha optat per romandre a casa el màxim possible. El ple del dia 18 de juny sí que es farà presencialment "perquè es durà a terme al final de la quarantena i si no hem presentat símptomes es realitzarà seguint totes les mesures de seguretat".



Proves PCR

A més, Aloy ha afirmat que es ralitzaran proves PCR per descartar una possible infecció, "de la mateixa forma que l'Ajuntament ja porta realitzats un centenars de tests PCR a treballadors municipals que estan en contacte amb altres persones per la naturalesa de la seva feina".

El primer tinent d'alcalde ha assegurat que la quarantena és conseqüència de la feina realitzada a l'estranger i no canvia la dinàmica de teletreball que es mantenia a causa de la pandèmia.

La delegació va aprofitar el viatge a Roma per presentar al Papa el projecte Manresa 2022 per fer algunes visites institucionals amb el delegat de la Generalitat a Itàlia i responsables de turisme del Vaticà, i una trobada amb corresponsals de diversos mitjans de comunicació que treballen a la capital italiana.

El Papa Francesc va mostrar la seva predisposició a visitar Manresa durant la commemoració dels 500 anys de l'estada d'Ignasi de Loiola, fundador de la Companyia de Jesús, a la ciutat. El pontífex va deixar oberta la porta a aquesta visita durant l'audiència privada que va mantenir amb la delegació de l'Ajuntament de Manresa.

La concessió d'aquesta audiència privada amb el Sant Pare va culminar una sèrie de contactes que l'Ajuntament de Manresa ha mantingut amb els jesuïtes i amb l'entorn del Papa des del març de 2013, quan li va enviar una carta per correu felicitant-lo per la seva elecció amb un invitació a visitar Manresa amb motiu de la commemoració del 2022. Uns anys després, l'octubre de 2016, va rebre una altra carta lliurada en mà per l'aleshores regidora de Cohesió Social, Mercè Rosich, durant l'audiència pública a una delegació del projecte Invulnerables a la plaça de Sant Pere.

En paral·lel, el consistori ha mantingut contactes periòdics amb els jesuïtes que el març del 2017 van propiciar la visita a Roma d'una missió integrada per representants de l'Ajuntament de Manresa, l'Oficina Tècnica del Camí Ignasià i la Casa Internacional d'Espiritualitat de la Cova per reunir-se amb el Superior General de la Companyia de Jesús, el pare Arturo Sosa, i demanar-li el suport institucional de la companyia al projecte Manresa 2022.

Posteriorment, el setembre de 2018, l'alcalde Valentí Junyent i el regidor de Turisme, Joan Calmet, es van tornar a reunir amb el pare Arturo Sosa aprofitant l'estada que va fer a Manresa per visitar la Cova i els llocs ignasians. Durant la trobada, van poder comentar alguns aspectes relatius a la preparació dels actes commemoratius del 500 aniversari de l'estada de Sant Ignasi a la ciutat.

A partir d'aquesta visita, es van reprendre els contactes amb l'entorn del Papa per sol·licitar una audiència privada que finalment va ser acceptada i que va tenir lloc dissabte.