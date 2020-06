«He vingut cada dia al museu per posar en marxa les màquines»

Pilar Alonso és la conservadora del Museu de la Tècnica de Manresa, i durant el període del confinament ha estat al peu del canó. Excepte els primers quinze dies hi ha anat diàriament per evitar que la maquinària exposada, històrica i molt delicada, es deteriorés.



En què ha consistit la seva feina durant el confinament?

Excepte durant els primers 15 dies de confinament total, he combinat el teletreball amb el treball presencial i he vingut cada dia al museu a engegar les màquines exposades.

Què els passaria a aquesta antigues màquines tèxtils si no s'engeguessin?

Només amb els 15 dies del principi del confinament que no vaig fer-ho, ja es notava diferència. Són màquines molt antigues que cal posar en marxa però també greixar-les i fer-ne el manteniment. Per exemple, els fils que hi ha a les màquines, que són de l'antiga indústria tèxtil, es trenquen.

I quines altres coses calia fer?

També he fet control de la temperatura, he obert portes i el sistema de ventilació, i amb l'arribada de la calor també cal fer controls de plagues.

Com han preparat el museu per a la reobertura?

L'espai és prou ampli perquè es mantinguin les distàncies mínimes, però hem posat gel hidroalcohòlic a l'entrada, hem posat cintes perquè no s'entri als espais on hi ha més coses per tocar i hem tret tot el que hi havia a la botiga, com els peluixos i també hem retirat els fullets. Si algú en demana algun, l'hi donem i, si no se'l queda, ja no el tornem a posar a la pila. També hem tret els elements tàctils del museu i estem obsessionats amb la neteja. Abans d'obrir, dimarts, ho vam netejar tot, però des de llavors no hem parat i també hem estat netejant cada màquina, tros a tros perquè tot estigui com ha d'estar.