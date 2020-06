Els hospitals de Manresa fa nou dies que no registren cap víctima de covid-19

El degoteig de morts cada dia sembla que s'ha aturat als hospitals de Manresa, i és que els últims nou dies els centres sanitaris de la capital del Bages no han comptabilitzat cap defunció per covid-19. L'última defunció va tenir lloc a l'Hospital de Sant Andreu fa just nou dies mentre que els centres de la Fundació Althaia no n'han registrat cap des de fa dues setmanes.

Entre els dos hospitals, fins ara hi ha hagut un total de 234 morts per covid-19 als centres des que va començar la pandèmia. D'aquests, 170 han estat als centres d'Althaia (Hospital de Sant de Déu, la Clínica de Sant Josep i el Centre Hospitalari) i 64 a l'Hospital de Sant Andreu.

Els centres hospitalaris de Manresa tenien ahir un total d'onze pacients ingressats que estaven infectats pel virus. D'aquests, 10 estaven sent tractats pels professionals d'Althaia i –un més que dissabte– i al Sant Andreu només n'hi havia un. A banda dels pacients, aquest darrer centre sanitari tenia ahir quatre treballadors a casa de manera preventiva en espera dels resultats del test.

A l'Hospital de la Cerdanya, ahir hi havia un pacient ingressat amb covid-19 i cap cas pendent de diagnòstic. Des que va començar la crisi sanitària, s'han detectat en aquest hospital 51 positius, dels quals 37 han estat ingressats al mateix centre sanitari, sis han estat traslladats a d'altres del país i de l'estat francès. A part, 31 pacients han rebut l'alta i una persona ha mort a l'hospital. Precisament la Cerdanya entra avui a la fase 3 de la desescalada.



324 positius més a Catalunya

A Catalunya es van registrar fins ahir 68.326 casos positius acumulats per covid-19, 324 més que dissabte, i des que va començar l'epidèmia, fins ahir, un total de 4.080 persones han estat ingressades de gravetat en una Unitat de cures Intensives (UCI), on en queden 118, dos menys que ahir.

Un total de 12.395 persones han mort per covid-19 a Catalu-nya, segons les darreres dades difoses pel departament de Salut, que informa de 37 nous decessos. Del total de víctimes, 6.760 han mort en un centre hospitalari o sociosanitari, 4.062 en una residència i 785 en un domicili, mentre que la resta són casos no classificables per manca d'informació, segons Salut. Pel que fa als professionals de residències, 1.474 estan aïllats per sospita o confirmació de covid, 71 menys que ahir.

El departament de Salut ha informat que, des que va començar la pandèmia, s'han comptabilitzat 38.591 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb covid-19, 47 les últimes 24 hores. Pel que fa a les residències de la tercera edat, un total de 14.083 persones, 16 més que ahir, han estat confirmades com a positius.

El ministeri de Sanitat ha registrat 27.136 morts per coronavirus en el conjunt de l'Estat espanyol, un més que el total de dissabte. Segons l'últim informe del ministeri, en els últims set dies a tot l'Estat espanyol han mort 72 persones pel virus, 39 de les quals a Madrid, 9 a Castella i Lleó i 9 a Catalunya. Les dades, com sempre, no coincideixen amb les que fa públiques el departament de Salut. En relació amb el nombre de positius confirmats, Sanitat els xifra en 241.550, 240 més respecte del total de dissabte, i 102 diagnosticats el dia previ. D'aquests, 49 corresponen a la comunitat de Madrid, 11 a l'Aragó i 10 a Catalunya. Els últims set dies, hi ha hagut 148 noves hospitalitzacions i 14 ingressos en UCI.

Segons l'últim informe de Sanitat, hi ha hagut 5.418 diagnosticats en els últims 14 dies, i 2.053 en la darrera setmana.