L'amo d'un bar de Manresa amenaça amb una vaga de fam perquè l'Ajuntament no li deixa posar para-sols

José Manuel Sánchez, amo del bar Renacer del carrer de Sant Cristòfol de Manresa, començarà a fer una vaga de fam, demà dimarts, a 2/4 de 12 del migdia, com a mesura de força contra l'Ajuntament. La farà assegut a la terrassa que té al carrer de Sant Joan d'en Coll. L'Ajuntament li ha enviat una carta on l'avisa que si no treu els para-sols que hi ha col·locat sense autorització el sancionarà. Sánchez diu que farà la vaga de fam sense els para-sols, torrant-se al sol, que és el que, al seu entendre, sembla que persegueix el consistori fent-li treure aquests elements que va posar per protegir la clientela del sol, tot i que aquests darrers dies no és que n'hagi fet massa.

Sánchez ja va denunciar el tracte rebut per l'Ajuntament quan l'entrada a la fase 1 va permetre els establiments de restauració posar terrassa al carrer per poder treballar. Aleshores es va queixar que havia fet la tramitació quatre dies abans de l'entrada a la fase 1 però que no havia rebut cap resposta. La coincidència va fer que quan aquest diari se'n va fer ressò el permís per posar-la s'accelerés una mica. Aleshores, però, van arribar nous problemes. Tal com explica el restaurador, que porta el negoci amb la seva dona, Mónica Lozano, a la carta de l'Ajuntament l'adverteixen que no té permís per posar els dos para-sols que va instal·lar ni les cinc torretes que també hi va posar en l'espai situat al xamfrà entre el carrer de Sant Cristòfol i el de Sant Joan d'en Coll que li van concedir, així com diferents cadires apilades a la via publica diferents a les que hi ha posades.

L'Ajuntament l'avisa que, segons l'ordenança reguladora de les terrasses, es tracta d'una infracció greu que li podria suposar una munta d'entre 300 i 600 euros. Li recorda que està autoritzat per tenir tres taules i dotze cadires. Per a Sánchez, no permetre-li tenir para-sols és totalment surrealista i retreu al consistori la manca de flexibilitat en un tema com aquest, que l'únic que fa, considera, és complicar la vida a uns negocis que amb la pandèmia ja les estan passant molt magres.

Assegura que no es pensa moure de la seva terrassa "fins que aquest Ajuntament ens ajudi de veritat". Hi afegeix que "he pres la decisió tot i tenir diabetis i haver patit una leucèmia, i anar contra la meva salut"