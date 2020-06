Els museus de Manresa reben els primers visitants després del confinament

Els primers visitants han anat tornant tímidament als museus i sales d'exposicions de Manresa que han obert al llarg d'aquesta setmana. El Museu de la Tècnica va reobrir dimarts, mentre que divendres ho va fer el Museu Comarcal i des de dissabte a la tarda ja es pot accedir a les dues sales d'exposicions del Casino.

Tots els espais han pres les mesures que s'han marcat establerts a causa del coronavirus. A totes les entrades hi ha gel hidroalcòholic i cal accedir als recintes amb mascareta. També s'ha limitat l'aforament i en el cas del Casino, per exemple, a la sala petita s'hi ha fixat un màxim de set persones de manera simultània i a la gran de 15.

Una de les primeres visitants que dissabte va anar al Casino és Montserrat Catalán. Va anar a veure l'exposició «Per què? Carme Soler Vendrell», estrenada dissabte mateix. Tot seguit es va dirigir a la sala petita, on hi ha «El part és art»m una mostra organitzada amb motiu del 20è aniversari de la casa de naixements Migjorn de Sant Vicenç de Castellet. I és que ella forma part de la comissió que l'ha organitzat i explica que després d'haver estat a la inauguració el 6 de març ara «m'enyorava i la volia tornar a veure». I justament en aquesta sala petita va coincidir amb Isabel Villena, que va assistir el part d'una de les obres d'art -retrats fets just després del part- que es poden veure en aquest espai. Villena recordava com després del part la parella de la mare va preparar l'espai amb llençols blancs per fer les fotos. En aquesta exposició també hi havia llibres i nines que es podien tocar però que per motius de seguretat sanitària ara s'han retirat.

Un altre dels visitants que van passar per les dues sales del Casino va ser José Antonio López. Explicava que «tinc experiència com a pintor» i «he sortit a fer una volta. Estava fart de veure la televisió i com que m'agraden les pintures he vingut a veure què hi havia aquí».

Al Museu de la Tècnica, la seva conservadora, Pilar Alonso. i Anna Selga, que rep els visitants, explicaven que arran de la crisi de la covid estan fent canvis que serviran un cop s'hagi superat aquesta situació, com per exemple la substitució dels diferents interruptors per sensors de presència i així els llums només s'encendran quan hi hagi algú en cada espai. Altres mesures són extremar la higiene i la instal·lació de cintes perquè no s'entri però es puguin veure aquells espais de l'exposició on hi ha objectes que el públic toca sovint. Pel que fa a l'aforament, esperaven no tenir problemes, ja que consideren que els espais del museu són prou amplis per evitar aglomeracions i ara estan a l'expectativa de l'entrada a la fase 3, en la qual ja es permetran les visites guiades. Ara, la visita guiada també es pot fer des-carregant una aplicació al mòbil.

Lluïsa Sort, amb la seva filla i la seva parella, va anar ahir al Museu de la Tècnica. Ho van fer per visitar l'exposició temporal que hi ha ara dedicada a les matemàtiques. Sort explicava que hi havien anat perquè «vivim aquí al costat i quan vam veure que hi havia aquesta exposició ja vam pensar que hi podríem venir. Avui hem sortit i quan hem vist que hi havia llum ens hem decidit a entrar». Veia bé les mesures de seguretat que s'han pres encara que això hagi suposat la retirada d'alguns elements tàctils que hi havia a l'exposició temporal que han visitat.

El Museu Comarcal de Manresa també ha obert aquesta setmana i el seu director, Francesc Vilà, explicava que divendres van fer la primera visita concertada per veure els gegants ,que són l'estrella del museu. El museu està en obres i de moment només hi ha dos espais oberts, a més del claustre, que es fa servir com a espai d'esbarjo.

Segons explica Vilà, al Museu Comarcal han hagut d'adaptar el recor-regut per evitar creuaments entre els visitants i explica que això els ha obligat a utilitzar l'ascensor, ja que un dels espais oberts està ubicat a la segona planta i d'aquesta manera hi ha un itinerari de pujada i un altre de baixada.