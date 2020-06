Les pandèmies al llarg de la història, tema de la trobada virtual d'Inspiració 2022

El grup Inspiració 2022 organitza la segona de les trobades online anomenades "Mirades per Transformar", el dijous 11 de juny, a les 7 de la tarda. En aquesta ocasió, es farà una mirada a les pandèmies al llarg de la història des d'una nova òptica. En la trobada, hi participaran tres persones des de l'àmbit de la història i les humanitats com són Ramon Serra, historiador i membre d'Inspiració 2022; Francesc Comas, historiador i Oriol Pérez, musicòleg i membre d'Inspiració 2022.

Ramon Serra revisarà les pandèmies que ha sofert la humanitat al llarg de la seva història i que ens emmiralla amb els nostres avantpassats i ens interpel·la a establir un diàleg amb el nostre interior més profund. Veurem com les causes i les reaccions que van esdevenir no s'allunyen gaire de les nostres solucions a la crisis de la covid-19; i com mirar enrere ens ajuda a identificar els nostres desequilibris i ens ha de permetre entendre que per primer cop en la història podem ser copartíceps en la recuperació de l'harmonia a la terra.

Francesc Comas se centrarà en les epidèmies a Manresa. Es veurà com la nostra ciutat, així com tot el país, ha viscut al llarg de la seva historia nombroses epidèmies i pandèmies que li han provocat greus problemes demogràfics, econòmics i socials. I davant de cada epidèmia la societat ha generat mecanismes de control, profilaxi, ajuts socials, accions col·lectives, etc; en funció dels coneixements mèdics, higiènics, socials, culturals, del moment històric que ha succeït. Analitzarem algunes de les epidèmies a Manresa i la resposta de la societat manresana davant de les pestes.

Finalment, Oriol Pérez parlarà de com l'experiència de viure un fet distòpic com pot ser el d'una pandèmia implica, individualment i col·lectiva, un moment important en les nostres vides En la intervenció s'aturarà a reflexionar com la pandèmia de la pesta negra de 1348 no va aturar el moviment humanista iniciat en el primer terç del segle XIV, sinó que l'experiència de la mateixa va portar a una veritable revolució cultural i artística coneguda amb el nom de Renaixement.

Per connectar-se a aquesta segona trobada online es farà a través de Google Meet i només cal clicar en aquest enllaç a l'hora fixada i s'entra directament a la trobada. Els que es connecten per ordinador només necessiten tocar l'enllaç a la reunió i seguir les indicacions en pantalla per sol·licitar unir-se a la trobada. Els que ho fan per mòbil o tauleta necessiten entrar abans en un compte de Google o de Gmail.

Les dues properes trobades online seran el dijous 25 de juny sobre l'experiència de la mort en temps de Covid-19 i el dijous 9 de juliol sobre la salut integral. Les dues es portaran a terme a les 7 de la tarda.





Inspiració 2022



Inspiració 2022 és un grup ampli i variat de persones que volen vetllar pel que pensen que és el nucli fonamental i essencial de Manresa 2022: "la commemoració d'una transformació espiritual" viscuda per Ignasi de Loiola fa cinc-cents anys a la ciutat. En aquest sentit, el grup pretén que la commemoració de Manresa 2022 possibiliti "l'aprofundiment del que suposa la transformació espiritual" en els diversos àmbits de la vida personal, ciutadana i social. Per saber quelcom més del grup Inspiració 2022 i fer aportacions concretes es pot visitar la seva pàgina web.